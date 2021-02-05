"Занимайся сама, участвовать не буду": Андрей Аршавин отшил Юлию Барановскую

Андрей Аршавин и Юлия Барановская в 2004 году. Фото из семейного архива

Юлия Барановская и Андрей Аршавин расстались почти десять лет назад, однако так и не смогли наладить нормальные отношения даже ради трех общих детей. Телеведущая и футболист в настоящее время судятся из-за алиментов. Когда-то спортсмен, по словам Юлии, жестоко ее обманул. В свою очередь, Андрей заявил, что бывшая забрала все его "медали, кубки и все остальное".

Юлия Барановская одна воспитывает троих детей, которых родила от Андрея Аршавина. Наследники футболиста растут очень спортивными и талантливыми. И если старший Артем увлечен театром, то средняя Яна профессионально много лет занимается современными танцами с элементами акробатики. А младший Арсений и вовсе решил пойти по стопам звездного отца и стать футболистом.

Не так давно стало известно, что Арсений учится в футбольной академии "Спартака". Андрей говорил об этом в интервью. Его спросили, мог бы его восьмилетний сын поступить в академию питерского "Зенита" - многие поклонники Аршавина спят и видят мальчика на поле в команде бело-голубых.

На что многодетный отец заявил: "Это нереально. Переманивать сына в «Зенит» бесполезно. Для этого нужно договариваться с мамой, а это невозможно. Если бы это было возможно, у нас бы не было таких скандалов десять лет. Жить у меня - пожалуйста, я только рад. Но его мама никогда на это не пойдет. Такие сложные отношения".

Однако Барановская рассказала свою версию. "Ни вопросов, ни предложений на эту тему со стороны Андрея Сергеевича лично мне не поступало. Зато я обращалась за советом, в какую футбольную школу лучше отдать ребенка. На что получила ответ: «Занимайся этим сама. Я участвовать не буду». В итоге мне помогли друзья, разбирающиеся в футболе", - цитирует телеведущую сайт tele.ru.

Ранее стало известно, что Аршавину удалось уменьшить ежемесячную сумму алиментов на детей. Он объяснил это тем, что сейчас зарабатывает гораздо меньше, чем в былые годы. Барановская обжаловала решение суда. С 2013 года Аршавин отдавал детям от теледивы половину доходов, заключив с ней об этом мировое соглашение.

"Мировому соглашению с Барановской предшествовало решение суда в Лондоне, которое обязало Аршавина отдавать на детей колоссальную сумму в фунтах стерлингов, во много раз превышающую половину его зарплаты. Тогда Аршавин и попросил Юлию заключить договоренность о половине, обещая следовать ей до конца жизни. Она согласилась. Но вот у него семейные обстоятельства изменились, и он пошел на попятную", - прояснил ситуацию адвокат телеведущей.