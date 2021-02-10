Успеть поднять иммунитет

Зимой особое внимание следует уделить своему иммунитету. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ФЕВРАЛЕ

- Как обычно протекает волна ОРВИ?

- Типичный сезон ОРВИ протекает с сентября по апрель. И если осенью пик заболеваемости обычно приходится на середину или конец октября, то в начале года подъем заболеваемости «плавает» из года в год. Считается, что в феврале можно ожидать очередного подъема, поскольку все мы возвращаемся к работе, а значит, на транспорт и в коллективы, где риск подхватить респираторный вирус весьма велик.

- Как на этом фоне может вести себя коронавирусная инфекция?

- Поскольку коронавирус - это респираторный вирус, то в холодное время года происходит рост числа заражений. Утешает одно - сам вирус уже достаточно долго находится в популяции, поэтому ученые дают прогнозы, что его агрессивность должна снижаться.

- Говорят, к концу зимы и весной традиционно падает иммунитет. Почему?

- Организм начинает испытывать недостаток солнца, а значит, витамина D. Да и потребление в пищу других витаминов, которые мы получаем из фруктов и овощей, тоже падает. В связи с этим иммунитету, образно говоря, не хватает энергии. Постоянные контакты с респираторными вирусами в сезон также не способствуют нормальной работе иммунитета, поскольку вирусы пытаются остановить естественный ответ организма на инфекцию. Поэтому именно сейчас при возникновении ОРВИ важно правильно ее лечить. Я рекомендую противовирусные препараты широкого спектра, которые помогают активировать иммунитет на борьбу с вирусами, например, Эргоферон.

И БОЛЬШЕ находиться на свежем воздухе - прогулки, физические упражнения. Все это очень благоприятно влияет на иммунитет!

- Как можно себе помочь, поднять тонус, укрепить иммунитет?

- Я всегда рекомендую поменять образ жизни на более правильный - активный, с регулярными физическими нагрузками и прогулками. Очень важен длительный полноценный ночной сон не менее 8 часов. Важно правильное сбалансированное питание - человек должен все микроэлементы и витамины пытаться получить из пищи. Мой совет - не тратить деньги на поливитаминные комплексы и БАДы, а лучше употреблять в пищу качественные овощи и фрукты, это будет намного эффективнее.

- Изменились ли в последнее время запросы ваших пациентов?

- На мой субъективный взгляд, стало больше пациентов с жалобами на повышенную утомляемость, апатию после перенесенных ОРВИ. Астенический синдром наблюдается более выраженный, особенно у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ ПРИВИТЬСЯ

- Елена Николаевна, дайте несколько советов тем, кто собирается сейчас привиться от ковида. Может, как-то надо настроиться, питаться: ведь в это время никак нельзя разболеться!

- Собираясь на вакцинацию от коронавируса, никаких особых правил придерживаться не нужно. Человек может вполне спокойно соблюдать свой привычный распорядок. Главное - быть здоровым в момент вакцинации.

Например, если чувствуете, что подхватили простуду, вакцинацию следует отложить и сначала вылечиться. Это опять же стандартное требование к любой вакцинации. Любая вакцина - иммуномодулятор. Когда же в организме уже запущен инфекционный процесс, не нужно нарушать его вакциной на другой антиген, реакция может быть непредсказуемая. Перед вакцинацией следует посетить врача, при необходимости пройти соответствующее обследование, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.