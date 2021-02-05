Стать экологичнее

После того, как год назад в московских дворах появились синие и серые контейнеры для раздельного накопления отходов, эта городская программа успела завоевать поддержку многих жителей столицы. Но еще не все москвичи разобрались в нюансах правильной сортировки мусора, и в помощь им Департамент ЖКХ провел трехнедельный экомарафон в «Инстаграме».

С 1 января нового года в официальном аккаунте Департамента начали появляться стилизованные картинки в красно-белых тонах, в тексте к которым давались полезные советы о том, как сократить количество отходов, ответы на популярные вопросы о раздельном сборе, а также правила современного обращения с мусором.

«Новыи год — время начать новую жизнь! Например, стать немного экологичнее… Вместе начинать легче, поэтому мы запускаем ЭКОМАРАФОН — присоединяйтесь!" — предложили москвичам.

Эксперты высоко оценили важность этой акции и необходимость экологического просвещения жителей столицы.

- Экологические инициативы в сфере обращения с отходами сегодня нужны и актуальны, любой вам об этом скажет, - говорит руководитель международной части проекта «Экология России» Евгений Русак. - Но лично участвует в них крайне малое количество людей, так что необходимо доносить такую информацию простым человеческим языком.

По словам эксперта, после попадания на полигон непереработанный мусор способен загрязнить подземные воды и испортить окружающие пространства, в том числе и популярные места отдыха.

- Хорошо, что в последнее время реально занимаются вторичной сортировкой и переработкой, - продолжает Евгений Русак. - По моим подсчетам, если соблюдать планы по строительству мусоросортировочных объектов, и первичная сортировка будет нарастать – лет семь-девять будет нужно на восстановление озер, почв, речек, и там можно будет гулять и купаться.

Главный вклад самих москвичей в экологию своего города – это регулярная сортировка домашних отходов, о необходимости которой и рассказывает экомарафон.

"На контейнерной площадке появились баки для сбора вторсырья, в которые нужно выбрасывать отходы, пригодные к переработке: стекло, бумагу, металл и пластик. Перед тем как отправить вторсырьё в синий бак, его нужно ополоснуть и подсушить", — напомнили жителям столицы в Департаменте ЖКХ.

Но сортировка отходов — лишь одна из составляющих экологически ответственного поведения. Важно также стараться сократить количество отходов, а для этого нужно переходить к осознанному потреблению. Так, мы можем отказаться от одноразовых сумок из пластика, а пользоваться авоськой или долговечной матерчатой экосумки, которые прослужат не один год.

«Спасибо за марафон! Мусор сортируем с прошлого нг, а вот многоразовые сетчатые пакеты для покупки фруктов и овощей внедрили в свой обиход в этом благодаря марафону», - пишет в комментариях один из читателей.

«Время для самой главной привычки - регулярно выбрасывать вторсырье в синий контейнер» - резюмируют коммунальщики в завершении экомарафона.

Эксперты уверены, что «Инстаграм» и другие популярные онлайн-сервисы хорошо подходят в качестве площадок для общения органов власти с населением, что и доказал проект экомарафона.

- На мой взгляд – это отличный прорыв для государственных учреждений, - считает директор аналитического отдела информационного портала о недвижимости Dominfo.ru Артур Меркушев. - Где у нас сейчас открытое общение? В социальных сетях. В век развития социальных сетей и медиа, официальным органам власти просто нельзя оставаться в тени. Эффективность есть. Людям действительно проще узнавать новости из социальных сетей, листая ленту, проще спросить, написав в этой же соцсети. Народ понимает, что это официальный канал, язык не распускает и старается выйти на контакт с властью при помощи соцсетей.

Департамент ЖКХ уже давно использует соцсети для развития программы раздельного сбора. Например, в 2020 году в «Инстаграме» ведомства запустили ставшую популярной рубрику «Москва разделяет», где москвичи в видеосюжетах рассказывали и показывали, как они сортируют отходы у себя дома, а также делились интересными лайфхаками и советами.