«Пытался закрыть брата от выстрелов»: видео убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве

Фото со свадьбы Кристины Раузовой и Раду Кординяну. Фото: Личный архив

В распоряжении редакции kp.ru оказалось видео двойного убийства в Новой Москве. Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 января:

- В загородном клубе шел второй день свадьбы Кристины Раузовой и Раду Кординяну.

- Один из гостей, друг детства невесты Владимир Девятаев, поссорился с братом жениха Филиппом.

- Мужчины сцепились, после чего Девятаев выскочил на улицу и позвонил своему старшему брату.

- Вскоре за ним вышли и братья Кординяну.

- Через 15 минут Раду и Филиппа нашли на улице с огнестрельными ранениями.

Филипп Кординяну. Фото: Личный архив

Благодаря видеозаписи складывается полная картина случившегося.

Раду и Девятаев (на видео он в темном) стоят на выезде из загородного дома, разговаривают. Другие гости видели начало конфликта в зале, поэтому поначалу тоже вышли на улицу, но потом вернулись в помещение.

Ранее мы уже сообщали, что Девятаев после ссоры выскочил на улицу без обуви, в одних носках. На записи видно, как жених отдает гостю свою обувь, а сам остается стоять на снегу босиком.

Затем приходит Филипп Кординяну. После небольшого разговора они с Девятаевым снова хватаются за грудки, но Раду оттаскивает брата.

Раду Кординяну переехал в Россию около 15 лет назад. Фото: Личный архив

На видео несколько раз появляются местные ЧОПовцы, охрана загородного клуба, во время конфликта они находятся где-то рядом.

Наконец приезжает черный внедорожник старшего брата Владимира Девятаева - Алексея. Владимир подходит к открытому окну. Ему что-то передают. Теперь уже известно, что это был пистолет.

Девятаев-младший отходит от машины. Вероятно, Раду Кординяну видит у него в руках пистолет - он подходит к Владимиру и, видимо, уговаривает его не стрелять, пытаясь закрыть брата собой - не дает другу своей жены пройти к Филиппу, перегораживает ему путь. Сам Девятаев в этот момент выходит за пределы видимости камеры. Видно лишь, как в воздухе появляются короткие вспышки и Раду дважды будто пытается увернуться от невидимых ударов. К брату спешит Филипп и, вероятно, тоже получает пулю - все участники конфликта скрываются за забором.

Анна, Алексей и Владимир Девятаевы. Фото: Личный архив

Спустя несколько секунд их темной машины выходят двое мужчин (друзья Девятаева-старшего, привезшего пистолет) и сам Алексей Девятаев (в светлой куртке, с усами). Пошатываясь выходит Филипп и тут же падает. Владимир Девятаев хлопает его по щекам, но мужчина уже не двигается. Алексей Девятаев начинает куда-то звонить, переговариваясь с братом.

Через несколько минут на месте появляются сотрудники ЧОП и другие "гости".

Напомним, Владимира и Алексея Девятаева арестовали, они обвиняются в двойном убийстве. Как ранее уже сообщала «КП», мужчины являются сыновьями депутата поселения Новофедоровское Новой Москвы, бизнесвумен Анны Девятаевой. Так же «Комсомольской Правде» удалось выяснить, что ранее Алексей Девятаев был фигурантом уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей соседки.

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