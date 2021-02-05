Новые фото со съемок шоу «Точь-в-точь»: Алла Пугачева, Билли Айлиш, Валерий Леонтьев и Сергей Жуков

Шоу «Точь-в-точь» возвращается на экраны. Фото: Максим ЛИ

Густой силиконовый грим, неузнаваемые российские артисты в образе мировых звезд и ошарашенный Леонид Ярмольник — все это снова возвращается в эфир под вывеской «Точь-в-точь». Шоу (некоторые думают, что пародий, некоторые, что перевоплощений) последний раз выходило на Первом канале в 2017 году. И теперь снова готовится удивить зрителя красочными номерами.

Вести проект вернулся Александр Олешко. А в качестве судей выступят Максим Галкин, Максим Аверин, Леонид Ярмольник. Четвертый арбитр скрыт и будет постоянно меняться из передачи в передачу.

Александр Олешко на съемках телешоу. Фото: Максим ЛИ

Казалось, что проект исчерпал себя: и клоны начали появляться, и кого вообще теперь можно удивить пластическим гримом? В любом смартфоне есть приложения, надевающие абсолютно любые маски на лицо владельцу. Ан нет!

Последний раз щоу выходило на Первом канале в 2017 году. Фото: Максим ЛИ

- Сразу могу сказать, сезон будет офигенный, - провозгласил Леонид Ярмольник. - Все участники невероятные, с невероятной силой воли и смелостью, и они творят чудеса. Меня считают самым добрым членом жюри, а я просто не могу иначе относиться к титаническому труду участников.

"Точь-в-Точь" готовится удивить зрителя красочными номерами. Фото: Максим ЛИ

Творить чудеса преображений в этом году выбраны: Александр Панайотов и победившая его в финале шоу «Голос» Дарья Антонюк, забытый рэпер Доминик Джокер, певица Мария Зайцева, актрисы Валерия Ланская и Анастасия Макеева, главная специалистка по фламинго Алена Свиридова, победительница шоу «Три аккорда», Анастасия Спиридонова и два солиста расформированных групп: Митя Фомин (Hi-Fi) и Александр Шоуа («Непара»).

Образ Аллы Пугачевой. Фото: Максим ЛИ

В первом же выпуске шоу участники представят собственное прочтение образов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Шер, Элвиса Пресли, Билли Айлиш, Робби Уильямса и многих других.

Первый выпуск нового сезона выйдет в эфир 14 февраля. Фото: Максим ЛИ

«Точь-в-точь», Первый, с 14 февраля по воскресеньям, 19.35