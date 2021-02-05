Куда пропал Михаил Ефремов из белгородской колонии

Михаил Ефремов исчез из колонии в Белгородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Ефремов исчез из колонии в Белгородской области, где отбывает наказание за смертельную аварию в центре Москвы. С таким заявлением выступил близкий друг артиста, пожелавший остаться инкогнито.

Близкий друг Михаила Ефремова бьет тревогу. Мужчина регулярно с переписывался с актером. Однако его последнее письмо, отправленное в ИК-4 "Алексеевка" в Белгородскую область пару дней назад, вернулось обратно с пометкой "убыл".

Теперь знакомые актера не находят себе места и задаются вопросом о том, куда пропал известный артист. "Михаил недавно болел, это была обычная простуда. Мы переписываемся с ним регулярно. Он хорошо себя чувствовал. Написал, что смотрел сериал со своим участием вместе с отрядом после отбоя. А сейчас пришел ответ из ФСИН о том, что письмо не вручено, так как «адресат убыл в другое учреждение»", - цитирует приятеля сайт mk.ru.

В свою очередь, адвокат знаменитости Роман Филиппов ничего не знает об исчезновении своего клиента. "Мне ничего неизвестно об этапировании. Никаких предпосылок к этому не было. Насколько я знаю, он все еще в прежней колонии", - цитирует защитника РИА Новости.

Как бы то ни было все неравнодушные всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией. Ранее стало известно о таинственной ячейке в банке, в которой Михаил Борисович спрятал от пятой жены Софьи Кругликовой более 100 миллионов рублей. Женщина хотела получить доступ к этим средствам, ведь ей надо содержать троих детей от актера. Однако Ефремов якобы не желает передавать деньги.

"Софья действительно долгое время дергала Михаила по поводу денег, ведь на зону он уезжал, так и не передав ей права, - рассказал источник kp.ru. - И по нашей информации, этого не произошло до сих пор. Все финансы, а это десятки миллионов рублей, остались у Ефремова. Во-первых, после всего случившегося он никому не доверяет. А во-вторых, хочет обеспечить себе безбедную старость после тюрьмы. Ведь далеко не факт, что у него будет работа после стольких лет заключения, да и здоровье может подвести. Плюс ко всему он хотел уехать из страны, а переезд на ПМЖ за границу это совсем недешево".

Такого же мнения придерживается и экс-адвокат знаменитости Эльман Пашаев. "Банковскую ячейку он не отдаст никому и никогда, уж я-то знаю. Эту тему мы с ним не раз обсуждали, но вдаваться в подробности не буду. Скажу только, что жене Ефремов передал права к банковскому счету, где у него хранится около 5 миллионов рублей. А в ячейке гораздо больше 100 миллионов", - поведал юрист.