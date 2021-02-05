Как Нобелевская премия мира из награды для благотворителей превращается в политический инструмент

Бюст Альфреда Нобеля в Стокгольской ратуше, где проходят торжества по случаю вручения Нобелевской премии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От Анри Дюнана, основателя Международного комитета Красного Креста, и Мартина Лютера Кинга до Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев — почти 100 лет нобелевская премия мира вручалась людям и организациям, предотвращавшим войны, спасавшим экономики целых стран, борющихся с голодом, расовой и религиозной сегрегацией.

Но в XXI веке некоторые силы стали пытаться использовать престиж этой награды, во многих случаях получаемой потом, кровью и неустанным трудом, в своих интересах, выдвигая на нее личностей спорных, противоречивых, а то и просто ничтожных по историческим меркам.

Конечно, быть кандидатом еще не значит победить в состязании, тем более, что выдвигать их может огромное число «судей» — от членов национального парламента до профессоров университетов.

Барака Обама получил золотую медаль «голубя мира». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но мир уже знает печальный прецедент «миротворца» Барака Обама, заполучившего золотую медаль «голубя мира». При котором США участвовали в четырех масштабных военных кампаниях на территориях других стран.

Потом был «Квартет национального диалога в Тунисе» - за «восстановление демократии» после революции, которой во многом и помогли входящие в нее организации.

Прямо как по Оруэллу: Мир — это Война.

Вот и в этом году, ознаменованном пандемией коронавируса, мы наблюдаем настоящий парад выдвижений на нобелевку странных персоналий.

Светлану Тихановскую выдвигали на Нобелевскую премию мира. Фото: REUTERS

Тут и Грета Тунберг, боровшаяся с изменением климата строгими речами с высоких трибун и побуждением школьников слоняться по улицам по пятницам. И движение BLM, фактически сделавшее нормой «обратный нацизм» и введшее в моду снос памятников «белым колонизаторам».

В списке выдвиженцев нашлось место даже Светлане Тихановской, которая просто «греет место» для мужа. Так что идея выдать нобелевку Алексею Навальном в таком контексте даже не выглядит странной. Борца «за нашу и вашу свободу» выдвинул экс-президент Польши Лех Валенса, которому в свое время премию дали фактически за создание профсоюза.

Куда до них академику Сахарову, действительно пострадавшему за свои убеждения и скитавшегося на чужбине. Он, хотя и получил престижную премию за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью», не меньший вклад внес заключение Московского Договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Про Анри Дюнана и Лютера Кинга лучше вообще промолчать.

В этом и состоит главная угроза подобных «номинаций» - в угоду моменту и политическому пиару важнейшая международная награда рискует превратиться в очередной инструмент наказания неугодных и награждения непричастных. А со временем и вовсе превратиться из пантеона Великих в пантеон блогеров, краснобаев и баламутов.