На удаленке мы стали дольше работать

Россияне на удаленке стали работать дольше, чем в доковидные времена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа из дома? Дурацкая идея! Кто ж будет вкалывать все восемь часов, когда над душой не стоит начальник с дубиной?

Всего год назад так считали очень и очень многие. Но времена изменились. Вместе с пандемией в нашу жизнь вошла удаленка, и тут вдруг выяснилось: сидя дома, мы стали работать дольше. Такие данные огласила интернет-компания NordVPN Teams. Специалисты компании изучили, сколько времени тратили на работу сотрудники компаний из 10 западных стран в январе 2021 года. Потом сравнили данные с допандемическими показателями. И оказалось, что в среднем рабочий день после перехода на удаленку увеличился на час с лишним – с 8 часов 36 минут до 9 часов 42 минут. Причем речь идет про настоящий, полноценный рабочий день - специалисты изучали нагрузку на рабочие сервера, а не просто время, проведенное за компьютерами.

Как выяснилось, самый длинный рабочий день на удаленке - у американцев, канадцев и британцев, которые вкалывают по 11 часов. До перехода на дистанционный формат они работали 8-9 часов в день. Рабочий день у жителей Австрии и Нидерландов длится по 10 часов. Французы, итальянцы, испанцы и жители других западных стран работают из дома по 9 часов.

Россияне тоже стали вкалывать дольше, чем в доковидные времена. По данным МТС, после перехода на удаленку средний рабочий день в России увеличился до 10 часов. А опрос компании «Мегаплан» показал, что во время пандемии рабочий день стал дольше у 21,5% наших сограждан. И нельзя сказать, что все от этого в восторге.

- Только треть опрошенных порадовались тому, что стали экономить время на дороге до офиса и обратно, - говорит генеральный директор «Мегаплана» Сергей Козлов. - 12% опрошенных признались, что справляться с работой стало сложнее из-за возросшего количества задач, рабочих чатов и звонков.

Почему рабочий день после перехода на удаленку так сильно вырос? Специалисты NordVPN Teams называют три главные причины.

1. Начальники более требовательны к работникам на удаленке. Чтобы доказать недоверчивому шефу, что дома ты действительно работаешь, а не играешь в прятки с котом, вкалывать нужно с особым усердием.

2. Желание отвлечься от «коронавирусных» проблем. И то верно - лучше уйти в работу с головой, чтобы она не лопнула от всех этих новостей.

3. Стираются рамки между личным и рабочим временем. Раз квартира превратилась в офис и на работу ехать не нужно, многие тратят освободившееся время… опять же, на работу. Например, во времена офисных бдений многим бы и в голову не пришло отвечать на рабочие письма, еще не встав с кровати. Сейчас это обычное дело.

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