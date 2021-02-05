За участие в митингах: Россия вышлет трех европейских дипломатов

Из России вышлют трех дипломатов, принявших участие в незаконных акциях 23 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

МИД России принял решение выслать из страны трех дипломатов, принявших участие в незаконных акциях 23 января. Персонами non grata объявлены сотрудники генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве.

Послов трех этих европейских стран вызвали в Министерство иностранных дел, где им заявили протест в связи с такими действиями дипломатов. Все трое попали на кадры, снятые во время несанкционированных акций 23 января, причем видно, что они именно участвуют в незаконных митингах, а не просто «проходят мимо». Такое поведение, мягко говоря, плохо стыкуется с дипломатическим этикетом.

Согласно действующим международным соглашениям, принимающая сторона может объявить скомпрометировавших себя дипломатов персонами non grata и потребовать их скорейшего отъезда. Так поступили и со шведом, немцем и поляком, которым предписано в кратчайшие сроки покинуть территорию Российской Федерации.

- Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права, - подчеркивается в сообщении нашего МИДа.

Реакция не заставила себя ждать. Посла РФ в Польше немедленно вызвали в местный МИД и заявили, что «отзеркалят» решение российской стороны. То есть вышлют в ответ нашего дипломата. Хотя сотрудники российского посольства не участвовали ни в каких митингах в Польше. А ведь страсти там кипят: на улицу выходят противники и сторонники полного запрета абортов в стране. Но наши дипломаты понимают, что это внутреннее дело Польши. А вот они почему-то считают себя в праве вмешиваться в дела России.