Создатель «Метода» снимет сериал про американскую мафию вместе с продюсерами «Утопии» и «Охотника за разумом»

Кадр из американского сериала "Подпольная империя".

Продюсер сериалов «Метод», «Мажор», «Фарца», «Гоголь» Александр Цекало вместе с иностранными партнерами договорился экранизировать роман The Vapors («Пары. Южная семья, Нью-Йоркская мафия, взлет и падение Хот-Спрингс, забытой столицы порока Америки») американского писателя-дебютанта Дэвида Хилла, живущего в Нью-Йорке.

Это стало возможным благодаря Джону Дж. Джашни — продюсеру проектов «Джек — покоритель великанов», «Варкрафт» и «Годзилла», который сотрудничает с компанией Sreda Global (зарубежный офис ПЦ «Среда») в качестве стратегического советника.

Продюсер Джон Джашни.

Американец договорился адаптировать роман «Пары» по заказу Sreda Global вместе с продюсером Джессикой Роудс («Любовники», «Утопия», «Острые предметы»).

Сценаристом (и сопродюсером) нового совместного проекта станет известный голливудский шоуранер Алекс Меткалф. Именно он создавал одни из самых успешных современных сериалов по заказу Netflix, Showtime и HBO:«Охотник за разумом», «Острые предметы» и «Самый громкий голос», посвященный основателю Fox News Channel Роджеру Айлзу, которого сыграл Рассел Кроу.

Рассел Кроу на афише сериала "Самый громкий голос".

В сериале Цекало и партнеров речь пойдет об американской мафии штата Арканзас 30-60-х годов.

- Место целебных вод, десятка церквей, уникальных американских национальных парков, а еще нелегальных казино, бесконечных борделей и самых отвязных преступников Америки, - указано на официальном сайте дебютного романа Дэвида Хилла. - Это история про гангстеров, которые стали хорошими, про верующих людей, которые стали плохими, и про становление черного Бродвея, поддерживаемого расцветающим американским средним классом в центре расистских штатов.

Съемки проекта запланированы на следующий год. Кто сыграет в сериале, пока неизвестно.