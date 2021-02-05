Медведевой пришлось звонить Эрнсту, чтобы получить право первого выбора на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Первая интрига Командного турнира по фигурному катанию осталось в прошлом. Два капитана – Алина Загитова и Евгения Медведева – набрали себе команды, которые 6 и 7 февраля будут сражаться на Кубке Первого канала. Звезд в команды выбирали по «дворовому принципу» - помните как в детстве, стоя перед толпой друзей, капитаны по очереди называли имена и те становились к ним за спину? Так было и на этот раз.
Но сначала Алине, Жене и ведущему шоу Алексею Ягудину пришлось понервничать. Потому что прежде всего надо было определиться, кто из капитанов - Загитова или Медведева будет выбирать фигуристов первым. Чтобы решить этот принципиальный вопрос, пришлось звонить гендиректору Первого канала Константину Эрнсту прямо из «зоны слез поцелуев» - места, где обычно фигуристы ждут оценок.
- Когда я ему набираю на счет зарплаты, обычно он не берет, - жаловался Ягудин. «Мегаспорт» сочувственно смеялся.
Но разговора поначалу не получилось и на этот раз. На старом телефоне, который выдали Ягудину, не включалась громкая связь.
- Какая зарплата, такой и телефон, - вздыхал Ягудин. - Что Константин Львович? Мы вас не слышим! А вы говорите, что меня отлично слышите?
Фигуристы, ведущий шоу - Алексей Ягудин и Алина Загитова
Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
Разговор не клеился. Вопрос со связью пришлось решать радикально.
- У кого-нибудь есть телефон? - обратился ко всем обескураженный Ягудин.
Как вы думаете кто сориентировался быстрее всех? Евгения Медведева! Она тут же достала из-под стола свой смартфон, отобрала телефон у Ягудина и стала набирать цифры.
- Женя, зато теперь у тебя есть секретный номер, - Алексей Ягудин во всех ситуациях старался найти позитив.
С другой стороны у Эрнста теперь есть телефон Медведевой. И неизвестно еще, что ценнее.
- Константин Львович, мы не знаем кому из капитанов дать право выбирать команду первой, и подумали это решение взвалить на вас! Как, впрочем, и все остальные решения на Первом за последние годы, - не терялся Ягудин.
- Пусть выбирает Женя! Она старше, - сделал выбор Эрнст.
Зал взорвался аплодисментами. Решение болельщикам показалось правильным. А вот мотивировка - странной. Но теперь у Медведевой есть номер Эрнста, в случае чего все решат между собой.
Но Жене досталось выбирать в танцах. А вот Алине перешло право первого слова при определении самой интригующей части программы - женского одиночного катания. Вот где была интрига.
- Анна Щербакова! – объявила Загитова первого номера своей команды.
- Саша-Саша-Саша! – позвала довольная Медведева к себе в команду Трусову
- Камилла Валиева! – объявила Алина еще одну фигуристку, выступающую у тренера Этери Тутберидзе.
- Императрица! – ответила приглашением Туктамышевой Евгения.
- Дарья Усачева! – сделала свой ход Загитова.
- Майя! Иди к нам! – позвала оставшуюся последних Маю Хромых к себе в команду Медведева.
Так и были сделаны основные ставки! Завтра-послезавтра узнаем какие из них сыграют и за кого.
Команда Загитовой
Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева
Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Андрей Багин
Команда Медведевой
Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко
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