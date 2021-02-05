Рената Литвинова и лесной олень: состоялась премьера фильма «Северный ветер»

«Кукольный домик», который создает Литвинова, чем-то напоминает причудливые и столь же искусственные конструкции Уэса Андерсона.

Маргарита - глава третьего клана третьих северных полей, что бы это ни значило. У членов клана есть преференция перед остальным человечеством - в их распоряжении не 24, а 25 часов в сутки, но не сказать, чтобы они с большой пользой для себя и человечества использовали этот лишний час. Время действия фильма обозначено как мифологическое время матриархата - женщины рулят всем, но в тоже время продолжают безутешно и безуспешно мечтать о прекрасном мужчине. Частично капустник, частично перформанс, частично медитация на привычные литвиновские мотивы, частично новогодняя сказка с феями, оленем и вороном, дающим Литвиновой прикурить, - это ни на что не похожее действо, которое могло родиться только в причудливом сознании его автора. Персонаж Никиты Кукушкина, доктор Жгутик, накачивает героиню Литвиновой медицинским газом - многие галлюциногенные сцены являются в ее растревоженном воображении под воздействием неких субстанций.

Литвинова не ограничивает себя ни в чём, в том числе в хронометраже, но на её автомобильный проезд под пение Земфиры действительно можно смотреть долго. «Кукольный домик», который создает Литвинова, чем-то напоминает причудливые и столь же искусственные конструкции Уэса Андерсона. В фильме несомненно присутствуют не только новогоднее волшебство, самоирония и подлинный высокий гламур, но и настоящая кинематографическая культура, с отсылками к Орсону Уэллсу, классике нуара и работам Киры Муратовой, которой фильм и посвящен.

Рядом с «Северным ветром» в Роттердаме показывали «Кометы» (I comete) - фильм, имеющий второе название «Корсиканское лето», принадлежит перу местного корсиканского театрального режиссера Паскаля Таньяти. Это ансамблевое кино о малоинтересных местных жителях, каждому из которых уготован длинный кусок, снятый статичной камерой. Среди них есть и голая девушка, проводящая время на пляже с пользой не только для здоровья, но и для (электронного) кошелька - желающие шлют ей на него «токены», а она балует их видами вибрирующей игрушки в интимных местах.

Кадр из фильма «Кометы» (I comete) режиссера Паскаля Таньяти.

Островная тематика аукается и в полнометражной авторской анимации «Архипелаг» (Archipel) Феликса Дюфур-Лаперье - фильм, похожий на многие креативные акты из канадской провинции Квебек. Там часто снимают мокьюментари на стыке разных форматов, полные непроходимой поэзии и столь же непроходимого местного юмора. Новая вещь при помощи разных анимационных техник и с привлечением черно-белых документальных кадров рассказывает об архипелаге несуществующих канадских островов под оглушающую закадровую болтовню - все это выглядит весьма архаично на фоне миллиона невыдуманных тем и проблем.