Михаилу Ефремову грозит новый срок: актера везут в Москву для дачи показаний

Михаил Ефремов в суде, август 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новость об этапировании Михаила Ефремова в Москву из белгородской колонии стала неожиданностью даже для его близких. На каких основаниях и зачем знаменитого осуждённого вдруг везут в столицу?

- По уголовно-процессуальному кодексу есть всего одна причина для этапирования заключённого: это проведение следственных действий, - объяснил kp.ru адвокат Вадим Никулин, который в громком деле представляет интересы гражданской жены погибшего Ирины Стерховой. - Если у человека проблемы со здоровьем и ему необходима помощь медиков, в другой регион его никто не отправит: либо в тюремную больницу, либо ближайшее гражданское медицинское учреждение. Поэтому я делаю вывод, что Ефремова могли вызвать по двум основаниям: либо это дело о наркотиках, которые у него обнаружили в момент ДТП, либо дело о лжесвидетельствовании.

Напомним, уже после приговора актеру было возбуждено уголовное дело в отношении трёх свидетелей со стороны защиты артиста. В свое время слова этой троицы - Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна вызвали бурную реакцию в зале заседаний. Первые двое утверждали, что были на месте аварии и заметили, как с водительского сиденья выходил другой человек. А Бадасян якобы за полчаса до трагедии видел, как в пустой джип Ефремова, припаркованный у его любимого бара, тайком пробрался незнакомец в кепке - мол, этот этот "мистер Икс" и подстроил смертельное ДТП. Суд этим историям не поверил: один "защитник" оказался полуслеп и в тот вечер выпивал, другой судим, третий не обнаружился на камерах видеонаблюдения... МВД возбудило уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний.

Гражданская жена погибшего в результате ДТП водителя Ирина Стерхова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На допрос вызвали и Эльмана Пашаева: в своё время экс-адвокат уверял, что деньги на оплату разных нужд свидетелей давал ему именно Ефремов. И хотя речь шла о покупке билетов, оплате питания и прочих бытовых расходов, следствие справедливо заподозрило, что именно обвиняемый платил этой троице гонорары за их выдуманные показания.

Эти предположения подтвердил и источник kp.ru.

- Эльман Пашаев, по моим данным, мог заключить сделку со следствием и попросту «сдать» Михаила, - сообщил близкий к следствию источник, пожелавший сохранить анонимность. - По его словам, именно Михаил Олегович давал деньги на подкуп свидетелей. А тот, как адвокат, не мог отказать, потому что выполнял волю своего поручителя. Таким образом, Ефремову грозит новый срок. Вызвал его следователь по особо важным делам, а сидеть Михаил Олегович будет снова в СИЗО-5 «Водник».

Между тем, срок для обвиняемых по ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания» может быть довольно коротким: максимальное наказание - арест до трёх месяцев. Однако, в каком статусе по делу проходит Михаил Ефремов - обвиняемый или свидетель - доподлинно неизвестно: официальных комментариев от следствия пока нет.

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Похоже, слухи о колоссальном состоянии Михаила Ефремова, которое он жаждет сохранить до момента освобождения из колонии, ходили не зря. На прошлой неделе в Сети появилась информация, что Михаил Олегович никак не предоставит супруге доступ к банковской ячейке, где хранятся несметные миллионы. Мол, Софья Кругликова очень недовольна недоверием мужа, да и деньги у семьи подходят к концу: все-таки артист был главным добытчиком и обеспечивал не только своих детей, но и многочисленную родню (подробности)