Дневник русской англичанки: «Люди специально стараются заболеть ковидом, чтобы получить 500 фунтов от правительства»

Анна Шляхтенко-Лидстер переехала в Британию в 2008 году. Фото: Личный архив

Я живу в Лондоне с моим четырехлетним сыном. Переехала из Сибири достаточно давно, где-то в 2008 году. Сейчас мой сын пошел в школу, здесь это обязательно с 4 лет. И там не просто песни поют и хороводы водят. У моего сына три онлайн класса в день: математика и фонетика с правописанием, плюс дополнительные предметы, такие как программирование, французский, музыка, рисование и физкультура. В то же время я работаю на телевидении, где пишу сценарии к разным коммерческим проектам.

ВАКЦИНУ ДАЖЕ НЕ ЖДЕМ

Пошла четвертая неделя третьего полного локдауна в Англии. Все закрыто, в том числе офисы и школы. Работают только аптеки и продуктовые магазины. Встречаться с родственниками и друзьями запрещено. Выезжать куда-либо из своего района запрещено. Выходить можно только раз в день в ближайший парк для занятий спортом и прогулок. К счастью, полиция сильно строго не следит, сколько ты раз выбирался из дома. Ну а если соберешься на машине в соседний район или за город в лес, то обязательно полиция остановит и, скорее всего, оштрафует. Поэтому мы не рискуем, сидим, где застал нас этот локдаун. Да и времени особо нет. Школа идет полным ходом, и работу никто не отменял.

Каждое утро я читаю новости. Надеюсь, что напишут, что вот-вот школы откроются, и мой сын сможет вернуться к своим друзьям. В последнее время он совсем поник. Стал обидчивым и каким-то вялым. Все-таки уроки через гаджеты для ребенка четырех лет это морально тяжело. Многие родители стали жаловаться, что у детей ухудшается зрение. Одни местные газеты пестрят заголовками «Верните детям школу, а то будет потерянное поколение», рядом лежат другие с обложками «Дети самые коварные разносчики Covid-заразы! В школы не пускать!»

Количество зараженных с каждым днем уменьшается, но люди так и продолжают умирать, поэтому надеется на скорое возращение к нормальной жизни не приходится. Нам пообещали, что ограничения снимут в середине февраля, но сейчас все больше говорят, что это случится не раньше середины апреля.

Видя, что население уже на исходе своих сил, правительство объявило о разовой выплате в 500 фунтов (примерно 50 000 рублей). Деньги положены тем, у кого подтвержден ковид, и кто соблюдает режим самоизоляции.

Казалось бы, хорошее дело. Но есть люди, для которых такие деньги на дороге не валяются. Так они нарочно стараются заболеть, чтобы получить эти 500 фунтов. О таком в новостях не говорят, но на русскоязычных форумах и в соцсетях об этом часто пишут. Я этой информации верю, потому что много раз сталкивалась с тем, что такие «слухи» потом оказывались правдивы.

Особенно остро чувствуется проблема изолирования, когда видишь, что в России все вернулись на рабочие места и в школы. Подруги хвастаются: сегодня утром мы ходили в бассейн, а после обеда встречались с друзьями. И вакцину, говорят, получить довольно просто – только запишись в поликлинику в очередь и получи через неделю или две.

В Англии пока вакцинируют только пожилое население. До молодых очередь дойдет только к концу года.

В связи с локдауном велосипед стал популярным видом транспорта. Фото: Личный архив

ДНЕМ РАБОТАТЬ НЕКОГДА: УЧУ РЕБЕНКА

У моего сына все уроки проходят онлайн через приложение Zoom. Первое – правописание. Детки изучают новые звуковые сочетания, а потом пишут прописью эти слова. Есть и домашнее задание – нужно придумать и записать предложение, сфотографировать и отправить учителям на проверку. Кажется, это немного, но детям же только по 4 года!

На математике детки прибавляют числа до 20. И конечно же записывают это в виде примера. А вчера изучали «что такое дважды»! Я была в шоке. Это же умножение уже! Два раза по два, два раза по три и так далее. Вообще, для меня это непривычно. Ведь в России мы идем в школу в семь лет.

Каждому ученику выдали домой айпад, на котором все приложения для лучшего усваивания материала. С одной стороны, это здорово, ведь дети с удовольствием «играют в айпад» и изучают материал. С другой – гаджеты, по моему мнению, негативно влияют на неустойчивую психику детей.

Все уроки на дистанционном обучении проходят онлайн через Zoom. Фото: Личный архив

Есть и другие предметы: физкультура, французский, музыка и программирование.

Вчера на музыке преподаватель давал онлайн концерт на виолончели. Нам всем очень понравилось.

В общем, у нас обучение происходит очень интенсивно несмотря на то, что онлайн. Но я считаю, что в школе дети все-таки лучше усваивают программу. Особенно в таком маленьком возрасте. Тем более мы, родители, не специально обученные специалисты, чтобы ребенку школьную программу весь год преподавать. Нюансов обучения детей не знаем. Думаю, от этого качество образования у детей хуже, чем если бы они были в школе. На прошлой неделе я прочитала, что дети, перенесшие локдаун, в будущем будут зарабатывать на 20% меньше, чем если бы они учились в школе. Ведь этот год уже не вернуть.

Раньше я успевала и поработать, и в обед на маникюр сходить или с подругой встретиться. Сейчас не успеваю ничего. Работаю по ночам, потому что днем учу ребенка.

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