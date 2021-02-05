Прыжковый турнир на Первом канале: что это было - чистый спорт или смерть фигурного катания

Фигуристка Камила Валиева, тренеры Сергей Дудаков и Этери Тутберидзе во время командного турнира "Кубок Первого канала по фигурному катанию" во дворце спорта "Мегаспорт". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Знаете какой главный аргумент всех, кто не любит фигурное катание? Это не спорт, говорят они. Возможно, это - танцы, балет в льду и даже где-то искусство. Но точно не спорт. Потому что в спорте не бывает оценок за артистизм. Никто не накидывает несколько десятков баллов к голу Лионеля Месси, если он забил его красивейшим ударом через себя.

Но каким будет фигурное катание, если из него убрать музыку и оценку за выразительность и хореографию и оставить голые «очки-голы-секунды», то есть баллы за прыжки? Что останется от красивого вида спорта? Можно ли будет все это смотреть?

До сегодняшнего дня это был теоретический спор. Но на Кубке Первого канала придумали «прыжковый фестиваль». Только прыжки, только обороты, только каскады! Самый фреш фигурного катания!

Конечно у Первого получилось прежде всего шоу. За одну команду выступали только парни из сборной России, за вторую – мировые звезды фигурного катания, такие как Трусова, Щербакова, Туктамышева и Валиева. За судейские столики посадили Татьяну Тарасову (она до сих пор передвигается в инвалидной коляске), Тамару Москвину (самого строгого арбитра), Елену Чайковскую, Аделину Сотникову и Максима Транькова. А чтобы ни у кого не осталось сомнений, что все это не всерьез, дали им в руки таблички для оценок по старой доброй системе 6,0.

Макар Игнатов во время прыжкового турнира в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

И на все это в Мегаспорт собралось посмотреть не так много народу. Зал был заполнен в лучшем случае на четверть. 15:00, ковидные запрещающие обертки на каждом втором кресле, будний день, билеты, раза в три-четыре дороже, чем в кино - такое шоу могло собрать только самых преданных фанатов.

И они не подвели. «Прыжковый фестиваль» превратился в чемпионат визга. Но действительно сдержать себя было непросто, глядя как Саша Трусова штампует каскад 4 Lz+3T+1Eu+3S+3T или Камила Валиева творит 4T+3T+3T+1Eu+3S. На официальных соревнованиях такое запрещено. Но «Мегаспорт» в этот вечер пятницы с восхищением поглощал «запрещенку».

Но как-то странно все это смотрелось без музыки и без образов, без спектакля, который дают фигуристы во время своих прокатов. Состоящее из одних только прыжков фигурное катание сразу же стало похоже на любой другой из мало популярных зимних видов спорта – типа какого-нибудь фристайла. Вышли, отпрыгали, получили оценки – и все.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова (слева направо) во время церемонии награждения победителей прыжкового турнира. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Именно поэтому прыжковый конкурс, скорее всего, так и останется частью шоу. Понятно, что безумно сложные элементы, понятно, что в мире не наберется и десятка девчонок, которые смогут исполнить такие связки, и большая часть сейчас перед тобой. Но все равно не отпускало ощущение, что фигурное катание с одними только прыжками перестанет стать тем видом спорта, который судя по ТВ-рейтингам в России стал популярнее футбола и хоккея. Так что прыжковый конкурс, скорее всего, так и останется частью шоу.

А на Первом канале девчонки «в одни ворота» вынесли парней в прыжковом конкурсе и получили 1 млн рублей призовых. Счет – 246,42 против 194,78. Все-таки фигурное катание – это спорт, так чо не стоит забывать о баллах, очках и победителях.

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