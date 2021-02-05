В бельгийской столице появились антироссийские плакаты

Плакаты на остановках общественного транспорта в Брюсселе. Фото: twitter.com/ThierryMARIANI

На остановках общественного транспорта и рядом со входами в брюссельскую подземку появились плакаты антироссийского содержания.

На них размещена информация о якобы имевшем место и продолжающемся российском вмешательстве во внутренние дела Черногории, Белоруссии и Украины, а также призыв о недопущении подобного в Венесуэле.

Кампания проводится под девизом «Не дайте Венесуэле стать следующей».

В тексте, размещенном на плакатах, а также на сайте, на который можно попасть, перейдя с плакатного QR-кода, говорится, что российское вмешательство якобы имело место быть в перечисленных странах, а теперь угрожает Венесуэле.

Заказчиком является некая неправительственная организация со штаб-квартирой в Бельгии, выступающая за налаживание тесных связей Венесуэлы с Европой. Она требует от Евросоюза, руководство которым осуществляется из бельгийской столицы, повлиять на ситуацию в Венесуэле, где, по их мнению, Россия вмешивается во внутренние дела этой страны.

Россия неоднократно отвергала все обвинения в причастности Москвы к попытке смены власти в Черногории, а также к ситуации на Украине. Протесты в Белоруссии в Кремле называют внутренним делом этой страны.