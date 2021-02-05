В Минпромторге России обсудили развитие индивидуального предпринимательства

В Москве прошла встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым. Важными темами встречи стали развитие малого и индивидуального предпринимательства в отраслях промышленности, развитие торговли. Участники также обсудили участие малого и среднего бизнеса в реализации национального проета по экспорту.

Согласно указу Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», доля малого и среднего бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта должна достичь не менее 10%, при этом численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в России, включая индивидуальных предпринимателей, должна достичь 25 млн человек.

Для исполнения этого указа «ОПОРА РОССИИ» осуществляет ряд мер: обеспечивает продвижение финансовых и налоговых мер по акселерации бизнеса, создает условия для цифровизации МСП, привлекает внимание к вопросам развития малого бизнеса и вызовам, с которыми сталкиваются индивидуальные предприниматели.

- Для развития нашей страны нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно решить проблему бедности и добиться повышения доходов граждан. Но чтобы решить этот вопрос, нужно всем работать над увеличением занятости, улучшением делового климата, снятием инфраструктурных ограничений, подготовкой кадров, а также создавать новые рабочие места, - сказал Александр Калинин.

Участники встречи обсудили возможные меры по активизации деловой активности и скорейшего восстановления конгрессно-выставочной индустрии, которая является важным звеном в обеспечении диалога бизнеса и власти и помогает привлекать внимание к проблемам МСП. Среди важнейших мер была названа необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции для скорейшего формирования коллективного иммунитета и обеспечения безопасности участников деловых мероприятий.

Деловые мероприятия должны проводиться в соответствии с методическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, разработанными Роспотребнадзором при участии Фонда Росконгресс.