Умер Кристофер Пламмер, легендарный актер театра и кино

На 92-м году жизни скончался знаменитый канадский актер тетра и кино Кристофер Пламмер.

Как передает портал Deadline, смерть подтвердили родные артиста. По их словам, актер мирно скончался у себя дома в Коннектикуте, в окружении друзей и семьи.

За свою карьеру Кристофер Пламмер стал двукратным лауреатом премий «Эмми» (1977, 1994) и «Тони» (1974, 1997), лауреатом премии Гильдии киноактёров США (2012).

За роль Льва Толстого в фильме «Последнее воскресение» в 2009 году актер номинировался на премии «Оскар» и «Золотой глобус», но статуэтки так и не получил. Однако роль в трагикомедии «Начинающие» в следующем году принесла Пламмеру первые статуэтки премий «Оскар», «Золотой глобус», «Независимый дух» и BAFTA.

Помимо «Начинающие» и «Последнее воскресение» Пламмер снимался в таких фильмах, как «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Красное и черное», «Ватерлоо» и многое другое