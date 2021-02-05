Урок для компании. Владимир Потанин – о решении суда по аварии в Норильске

Вынесенное решение, прежде всего, говорит о серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Таким образом, Арбитражный суд Красноярского края почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора в 147,8 миллиардов рублей.

В соответствии с российским законодательством, решение вступает в законную силу через месяц со дня изготовления, если не будет обжаловано. «Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста, об этом сообщается на официальном сайте компании.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что вынесенное решение, прежде всего, говорит о серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии.

«Это урок для нашей компании, но думаю, что это сигнал для всего бизнес-сообщества. Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью», – отметил глава «Норникеля».

«Наша компания, я считаю, этот урок усвоила. Мы выполняем поручение президента по ликвидации последствий аварии и восстановлению экосистемы. Более того, в ближайшие годы мы планируем потратить свыше 350 миллиардов рублей на вопросы промышленной безопасности и экологии. Мы рассчитываем реализовать эту программу во взаимодействии с государством и при поддержке правительства. В ближайшее время мы планируем подписать четырехстороннее соглашение с участием правительства и региональных властей, которое будет предусматривать, в том числе, дополнительные инвестиции – более 80 миллиардов рублей от «Норильского никеля» – в социальную сферу», – добавил Потанин.

Напомним, 5 июня 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин поручил взять ситуацию в Норильске под контроль и бескомпромиссно разобраться в причинах. Кроме того, глава государства поддержал решение «Норникеля» полностью взять на себя все расходы по ликвидации ЧС. «Под контролем специалистов необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды», – подчеркнул российский лидер.

По подсчетам «НТЭК», затраты на ликвидацию аварии в Норильске составили 4,08 миллиарда рублей, а экологический ущерб природе «НТЭК» оценила в 21,4 миллиарда. В данный момент основные этапы ликвидации завершены: полностью локализован разлив нефтепродуктов, завершен сбор основной массы топливно-водяной смеси – около 35 тысяч кубометров, более 25 тысяч кубометров перекачано на склад хранения для последующей сепарации, обработано более 400 тысяч м2 территории, собрано – более 350 тонн использованного сорбента.

По решению суда, большая часть суммы – 145,5 млрд рублей – пойдет в доход федерального бюджета в счет возмещения вреда водным объектам, остальное – в бюджет города Норильска в счет возмещения вреда почвам. «Очень важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь в Красноярском крае, на территории города Норильск», – отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. – «Я буду за этим внимательно следить».