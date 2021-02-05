Геннадий Онищенко: Москвичам обещают 30-градусные морозы. Не забудьте снова перейти на зимнюю одежду и обувь

Геннадий Онищенко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Геннадий Григорьевич, синоптики предсказывают, что на следующей неделе москвичей ждут морозы, которых не было десять лет - до минус 30.

- Давайте уточним – речь идет о конкретных календарных днях февраля, в которые, действительно, такой холод не отмечался в течение 10 лет.

Конечно, после почти плюсовой температуры резкое похолодание до столь низких значений– это серьезное испытание. И для здоровых, молодых, и для людей в возрасте, у которых адаптационные возможности организма уже снижены.

- Как вести себя в этой ситуации метеозависимым людям?

- Первое, что нужно делать, особенно так называемым метеопатам, то есть людям, которые реагируют на изменение атмосферного давления, температурный фактор - внимательно следить за своим здоровьем. Пристальнее, чем они это делают в обычное время. Это измерение давления, это щадящий режим с точки зрения физических нагрузок, психологических, интеллектуальных.

И, конечно же, одеваться по сезону. Потому что многие уже, я смотрю, на улицах, по- существу, перешли на весеннюю одежду. Не надо этого делать, потому что любая простуда будет провоцировать ослабление защитных сил и тропность к заражению, в том числе гриппом, коронавирусами.

- То есть надо срочно переходить на зимнюю одежду и обувь.

- Не переходить, а одеваться по температуре. Москвичи – это особая тема. Потому что москвич бывает на улице от подъезда до станции метро и от метро до дверей своего предприятия. В метро температура более комфортная, практически постоянная и зимой, и летом. Это играет определенную роль.

- Есть ли особые рекомендации тем, кто привился от ковида или переболел этой инфекцией?

- Что касается переболевших, то они получают от врачей рекомендации на реабилитационный период. И по медикаментам, и по режиму, в зависимости от того, что у человека доминирует в его уже накопленных заболеваниях, которые при перенесенном коронавирусе, естественно, обостряются.

Конечно же, пора купить хороший набор поливитаминов. Не забывайте, что эти холода приходят в самое неподходящее время – в конце зимы, когда накопленные за лето жизненные силы истощаются. Помните и про хронический стресс, который был предопределен информационно-террористической атакой, связанной с коронавирусной инфекцией.

- А со стрессом как воевать?

- Физической активностью. Движением, прогулками, работой. Обычной зарядкой, наконец, которую человек обязательно должен делать, независимо от того, есть холода или нет.

И жить с уверенностью, что все быстро пройдет. Не удержатся холода долго, учитывая, что солнце уже высоко, день длиннее, чем был в декабре. Следовательно, последняя озлобленная атака зимы пройдет достаточно быстро. И вот эта оптимистическая нота должна вам придавать силы и быть той точкой опоры, которая не позволит свалиться в хандру и апатию.