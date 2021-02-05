Павел Крашенинников: Смягчение уголовного наказания подросткам будет иметь обратную силу

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фрагмент программы Михаила Антонова «Как живешь, страна?». Пятница, 5 февраля, 14.33 мск

- ...Павел Владимирович, в начале недели в передаче «Коридоры власти» мы очень коротко сообщали о том, что Владимир Путин дал различным органам власти целый ряд жизненных поручений. И вот лично меня, в общем-то, очень заинтересовало задание нашим законодателям и правоохранителям - чтобы несовершеннолетних нарушителей - если они каких-то тяжких преступлений не совершали, освободить от уголовной ответственности.

- Речь идет о том, чтобы не наказывать лишением свободы, если есть примирение сторон, если нет тяжких и особо тяжких последствий.

Мы сейчас как раз этот вопрос рассматриваем. Будем предлагать поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

- Только вы?

- Я знаю, что этим и Министерство юстиции уже занимается, МВД -тоже. Поэтому мы вместе какое-то консолидированное решение сейчас приготовим, согласуем. И потом уже будем выносить на публичное обсуждение.

Я думаю, что это правильная история. Потому что - мы же знаем, что тюрьма не исправляет, это очевидно. Вряд ли можно сказать, что после колонии человек становится лучше. Ведь даже сама эта система - не исправительная, а исполнительная, она так и называется.

А сам вопрос - насчёт смягчения уголовного наказания подросткам - пока прорабатывается.

- В какой стадии уже?

- Сейчас у нас региональная депутатская неделя заканчивается. И мы уже как раз будем с коллегами обсуждать, будем смотреть.

Я не думаю, что это надо как-то там сильно «гнать».

Понятно, что здесь важнее качество. И, если это - смягчение наказания, то оно, в том числе, будет иметь обратную силу, это тоже нужно помнить.

В этом случае мы должны говорить и про одних, и про других.

- То есть?

- Я имею в виду и тех, кто совершил такие проступки, и не надо забывать про потерпевших тоже.

- За время весенней сессии это все может быть оформлено в качестве поправок, да?

- Я думаю, да, конечно.

- Будем ждать.

- Мне кажется, это правильно. Потому что речь идёт о разных составах преступлений, отраженных в Уголовном кодексе.

По нетяжким и не по особо тяжким - я за то, чтобы, по возможности, избегать лишения свободы. Это должно относиться, в первую очередь, конечно, к несовершеннолетним. И должно касаться большинства случаев.

Никто не говорит о том, чтобы наказания избегали все те лица, которые совершили правонарушение. Но речь идет о том, чтобы наказание было эффективным и не жестоким, а все-таки чтобы эти молодые люди, оставаясь на свободе, не представляли общественную опасность. Это все легко на словах сказать, но надо попытаться сделать так, чтобы это было так и на практике.

- Вы сказали - это все будет иметь обратную силу... И - что?

- У нас в стране уголовный закон, ужесточающий наказание, по Конституции, не имеет обратной силы, а вот смягчающий - обратную силу имеет.

- То есть, речь идёт о том, что часть подростков, проступки которых раньше были признаны уголовно наказуемыми - могут отпустить. Я не знаю, сколько их будет, какое количество... Но - будет.

- Как раз это - главное.

- Спасибо за интервью.