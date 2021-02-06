Смерть любовницы Владимира Высоцкого унесла ее главную тайну

Владимир Высоцкий (в центре) и Татьяна Иваненко (вторая справа). Фото: kino-teatr.ru

Татьяна Иваненко, скончавшаяся 5 февраля в своей крошечной квартире в Москве в 79 лет, никогда не была замужем. Она всю жизнь любила только одного мужчину - Владимира Высоцкого. Родив от артиста дочь Анастасию, никого ни о чем не просила. Последние годы сильно нуждалась - ей диагностировали онкологию, у нее отнялись ноги, мизерной пенсии катастрофически не хватало.

Роман Татьяны Иваненко и Владимира Высоцкого случился в то время, когда оба служили в Театре на Таганке. Умопомрачительно красивая в юности, в стиле Брижит Бардо, с пухлыми от природы губами и острыми скулами - в нее было невозможно не влюбиться. Примечательно, но следующая любовница актера Марина Влади очень похожа на Иваненко. Никто до сих пор так и не знает, случайность это, или же Владимир Семенович специально познакомился с так похожей на Татьяну актрисой

"Татьяна не играла главных ролей в театре. Она была актрисой в основном на третьих ролях. Они с Володей на Таганке и познакомились. У них был достаточно долгий роман. Володя - ведь у него как было: влюблялся, ухаживал, причем очень серьезно - по «Березкам» возлюбленных водил, с родителями знакомился, вступал с ними в отношения. А потом вдруг - как будто с плеч стряхнет, будто ничего и не было. Главное, неожиданно - и для возлюбленных, и для окружающих его людей", - поведал на условиях анонимности бывший сотрудник театра "На Таганке".

По его словам, Иваненко была на три года младше Высоцкого. "Марины Влади еще не существовало в жизни Владимира Семеновича. И если бы Марина не появилась, кто знает, как бы у Тани с Володей дальше сложилось. Она пыталась руководить им: чтоб не пил, чтоб ходил, куда ей хотелось. Но это утопия - Высоцким руководить", - пожимает плечами мужчина.

Когда Высоцкий умер, с Иваненко случился припадок. "Помню, как на похоронах Володи она как с ума сошла, упала на пол и билась под его фотографией в фойе. Ее тогда стали урезонивать стали: «Если бы ты его действительно любишь, не веди себя так, не позорься»", - цитирует сотрудника театра сайт mk.ru.

Актриса за свою жизнь не дала о любимом ни одного интервью. Давид Карапетян, друг Высоцкого, так объяснял нежелание артистки делиться сокровенным: "Она любила его как мужчину, но, думаю, никогда не понимала его поэзию, можно сказать, та ее раздражала, ведь отнимала его у нее. Для Татьяны его всенародная слава вообще не была важной. Возможно, она была бы гораздо более счастливой, если бы этой славы вообще не было, и Высоцкий принадлежал только ей. Она очень боится, что ее начнут спрашивать именно о творчестве. А она не знает, что отвечать".

Последние годы у нее были проблемы с финансами. Жила в маленькой квартире на актерскую пенсию. А когда-то Иваненко хотела перевоспитать Высоцкого под себя. Покупала ему подарки на свою отнюдь не гигантскую зарплату. Сама же никогда и ничего не принимала от любовника: гордость мешала. Она учила его правилам приличия: например, никогда не звонить друзьям и знакомым ночью без особой причины.

"Не стало Татьяны Иваненко - Таты, как называл ее Владимир Высоцкий. Ушла еще одна легенда и унесла с собой тайну, которую знали только двое – Он и Она. А нам остались лишь стихи-посвящение, в которых, может быть и есть ключ к разгадке…", - написал в блоге в память об артистке Станислав Садальский.