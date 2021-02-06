«Покоряла всех вокруг»: Подруга показала редкие фото с Алиной Кабаевой

Алина Кабаева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС.

Известная гимнастка Яна Батыршина опубликовала в Инстаграме редкие снимки с Алиной Кабаевой. Спортсменки вместе тренировались в олимпийской сборной России по художественной гимнастике под руководством Ирины Винер и с детства дружили. В своем блоге Яна посвятила подруге нежный пост, показав неизвестные фотографии из своего архива.

- Лучшая гимнастка за всю историю для меня - Алина Кабаева, - написала Яна. - Я хорошо помню, как Алина приехала в Новогорск из Узбекистана, помню ее первые выступления. И уже тогда было понятно, что она - будущая звезда. Мы часто вместе ездили на соревнования, не раз жили в одном номере. И очень дружили. Она - та спортсменка, которая вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень. До ее восхождения о гимнастках не писали в газетах и журналах, не показывали по телевизору. Даже в новостях о нас говорили так редко, что когда я стала серебряной призеркой Олимпиады, ведущие не знали, как правильно произносить мою фамилию. Потому что столкнулись с ней впервые. Когда выстрелила Алина, мир художественной гимнастики открылся для всех! Она покоряла всех вокруг! Это был запредельный скачок популярности. Красивая, эмоциональная, с обаятельной улыбкой. Причём не заученной, которая только на губах, а искренней. Она улыбалась даже глазами! У неё просто фантастический талант, гибкость, растяжка, прыгучесть, техничность - всё, что нужно гимнастке, сошлось в ней. Для неё не существовало авторитетов, она знала, что если будет работать, станет лучшей, и шла к этому, не смотря ни на что!

Яна и Алина вместе тренировались в олимпийской сборной России по художественной гимнастике под руководством Ирины Винер. Фото: Инстаграм.

На фото совсем маленькие Яна и Алина позируют вместе, обняв друг друга за шею. Еще на одном снимке они – уже очаровательные девушки. На другой фотографии Кабаева и Батыршина сфотографировались вместе уже в наши дни на одном из спортивных мероприятий. Алина снялась вместе с Яной, ее мужем, продюсером Тимуром Вайнштейном и дочками Мариам и Айлой.

Спортсменки дружили с детства. Фото: Инстаграм.

Алина Кабаева действительно добилась спортивных высот, которые покорились мало кому из гимнасток. Она - олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России. Ее подруга Яна Батыршина выиграла серебряную награду олимпийских игр, 7 золотых медалей чемпионата мира и 5 золотых медалей чемпионата Европы. Яна оставила большой спорт в 1998 году. В 20 лет она стала главным тренером сборной Бразилии по художественной гимнастике. Затем вернулась в Россию, работала телеведущей. В 2004 году она вышла замуж за Тимура Вайнштейна. В 2018 году у супругов родился третий ребенок – сын Леонид.

Яну восхищает талант подруги, ее упорство и трудолюбие. Фото: Инстаграм.

Об Алине Кабаевой не раз с теплотой рассказывала еще одна ее подруга – гимнастка Ляйсан Утяшева.

- Мы все друг друга любим на расстоянии и переживаем друг за друга. На Алину Кабаеву мы смотрим и думаем: «Солнышко наше!». Она молодец. Нам с Алиной, кстати, часто попадало за лишний вес. Бывало, мы стоим – она из Узбекистана, я – из Башкортостана, и слышим: «Надо худеть!». Мы голову опускаем и идем худеть. Сейчас мы с ней периодически созваниваемся, - призналась Ляйсан в одном из интервью.

Алина снялась вместе с Яной, ее мужем, продюсером Тимуром Вайнштейном и дочками Мариам и Айлой. Фото: Инстаграм.

Утяшева вспомнила, как Алина Кабаева поддержала ее в самый трудный момент ее жизни. В 2012 году у Ляйсан умерла мама. Спортсменка всегда была очень близка с ней и тяжело переживала горе.

- У Алины был такой трогательный жест, о котором я не могу не упомянуть. Когда моей мамы не стало, мы с ней долго проговорили по телефону. Это был такой звонок из детства. Алина говорила: «Лисичка, держись». Я периодически, когда прихожу к маме на кладбище, вижу там от нее букеты, - рассказала Ляйсан.