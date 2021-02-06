Пандемия обнажила застаревшие проблемы: профессор Антонио Фаллико рассказал о причинах кризиса

Антонио Фаллико. Фото: пресс-служба Ассоциации «Познаём Евразию».

Ассоциация «Познаём Евразию» - одна из немногих европейских организаций, ставящих главной целью сближение стран Евросоюза (ЕС) и Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС). Её главный организатор и Президент, председатель Совета директоров Банка «Интеза» профессор Антонио Фаллико рассказал нам о близости россиян и итальянцев, о причинах крупнейшего в мировой истории кризиса и о том, как его преодолеть

- Профессоре, вы уже четверть века живёте «на две страны», в Италии и в России, где вы возглавляете представительство одного из крупнейших в Евросоюзе частного банка Интеза Санпаоло. Не буду спрашивать, где вам больше нравится, но что вас связывает с Россией? Это просто служебная необходимость, место работы, или нечто большее?

- Это выбор образа жизни. Я его сделал давно.

- Насколько близки Россия и Италия?

- У наших стран за плечами – века очень тесных отношений друг с другом. Эта история служит фундаментом для близости наших двух стран, вне зависимости от их названия, от геополитики, от лидеров.

- А народы?

- Близость между ними ещё больше. Близость – естественное для них состояние. Я бы сказал, что существует, если можно так выразиться по-русски, некий гумус из общих эмоций, размышлений. Обратите внимание: многие реакции совпадают. Всё это в совокупности сближает русских и итальянцев, создаёт очарование друг другом. Вот практический пример. Я сам привился вакциной «Спутник V», а теперь помогаю в организации ее поставок в Италию и даже производства в Италии, где к ней проявляется растущий интерес. Но сначала надо решить множество организационных вопросов на уровне Евросоюза.

- Можете назвать три российские особенности, которые больше всего вас привлекают?

- Способность адаптироваться к разным ситуациям, как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Способность проявлять щедрость и широту по отношению к другим. Способность начинать всё с начала после самых тяжелых испытаний и даже поражений. Вспомните хотя бы Вторую мировую войну.

- А три, которые отталкивают?

- Страсть к самобичеванию. Это на первом месте. Потом, знаете, есть распространённый образ России как спящего медведя, которого не надо будить? Вот в связи с этим упомяну о пассивности, хотя, на мой взгляд, она поверхностная, и о бесконечной терпеливости.

- Чему бы россиянам стоило поучиться у итальянцев? А что могли бы почерпнуть итальянцы в России?

- Ничему. Мы не должны ничему учить друг друга. Надо другое: объединить опыт каждого, обдумать его, оценить, сделать выводы. В Италии говорят: «Трава у соседа не обязательно зеленее».

- Мир уже больше года живёт в состоянии пандемии. Об отрицательных её последствиях мы все прекрасно знаем, но ведь каждую ситуацию можно использовать по-разному. По вашему мнению, какие положительные моменты мы можем из неё извлечь?

- Дать правильный ответ можно только на расстоянии. Должно пройти время. Пока, живя в разгар пандемии, могу предположить, что она обнажила многие застаревшие проблемы, ускорила уже проходившие процессы. Тут о многом можно говорить. Например, о несоответствии правителей современным вызовам. Посмотрите, как большинство из них метались, столкнувшись с пандемией, сколько странных и оказавшихся неэффективными решений принимали. Или о необходимости совместного поиска выхода из санитарной и экономической пандемии, тогда как сейчас мы наблюдаем, к сожалению, обратное. Или о важности социализации и культуры для того, чтобы человек оставался человеком. Это – тема для целой философской дискуссии.

- Поразивший мир экономический кризис вызван пандемией, или он разразился бы и без неё?

- И да, и нет. Глобальная экономика живет в особом режиме с кризиса 2008 года. На мой взгляд, тогда рухнула монополия модели, которую можно было бы назвать глобальный либерализм. Просто он перестал давать достаточные темпы роста западным экономикам и оставался выгоден преимущественно азиатским странам. Он никуда не делся, но потерял монополию. Тогда стали появляться элементы протекционизма, нерыночного давления на конкурентов в виде санкций, квот, различных ограничений – тарифных и прочих. Количественное смягчение, а просто говоря, эмиссия денег, позволяла контролировать кризис, но не решать саму проблему. Экономические последствия пандемии и сопутствовавшего ей локдауна вписываются в эту общую тенденцию.

- По-вашему, такие кризисы легче переживать, объединяясь в интеграционные союзы, либо, наоборот, по примеру Великобритании, закрываясь и отгораживаясь от всего мира?

- Я не думаю, что Великобритания закрывается и отгораживается, выходя из Евросоюза. Видимо, британские правящие круги сочли Евросоюз бесперспективным и решились на самостоятельное плавание при более тесных связях с США и другими англосаксонскими странами. В этом может быть определенная логика.

Если говорить об интеграционных союзах, то я назвал происходящее сейчас регионализацией глобализации. То есть, снятие различных барьеров в экономике, облегчение торговли и прочее, что было свойственно глобализации, сейчас происходит на уровне таких союзов, не обязательно формализованных, жестко структурированных, как ЕС. Посмотрите хотя бы на Северную Америку. Однако по отношению к другим региональным игрокам, которые могут восприниматься как конкуренты, они закрываются, создают самые разные препятствия, под самыми разными предлогами.

Но проблемы, с которыми сейчас сталкивается человечество, настолько серьезны, что надо объединять усилия, а не пытаться решать проблемы за счет других.

- На грустные мысли наводит то, что экономические кризисы поражают человечество всё чаще, промежутки между ними сокращаются.

- Кризис 2008 года продолжается. Его фундаментальные причины не ликвидированы. В более широком плане мир нащупывает новую модель глобальной экономики. Ее пока нет и не совсем понятно, будет ли она вообще. Может быть, будущая модель – сочетание нескольких? Я пока не могу сказать.

- Если мы эту новую модель не найдём, нас ждёт глобальный экономический крах?

- Что значит глобальный экономический крах? Каковы его критерии? А как назвать то, что сейчас происходит? Спад больше, чем во Вторую мировую войну! Из крупных экономик только Китай показал в 2020 году небольшой прирост ВВП, а всего в мире только в 28 странах не ожидается свертывание экономики. Поэтом я был бы осторожен со словами.

- Говорят, что Рокфеллер понял, что мир скатывается в Великую Депрессию, когда чистильщик обуви спросил, какие бы он порекомендовал ему приобрести акции… А мы по каким признакам можем предсказать наступающую Великую Рецессию?

- Главным критерием мне кажется рост социального неравенства. Это происходит повсеместно и стремительно. Оно не прекратилось и во время пандемии. Это явление крайне опасное для всех. В том числе, для банкиров.

- Как этому противостоять? Что предпринять для того, чтобы экономическая ситуация в мире стала более устойчивой?

- Кто сможет ответить на такой вопрос, может претендовать на Нобелевскую премию по экономике. Ограничусь обозначением только двух направлений.

Во-первых, необходимо прекратить рост социального неравенства, найти возможности для изменения нынешней тенденции. Возьмите хотя бы размывание среднего класса, которое происходит повсеместно и быстро. Обогащение уменьшающейся прослойки людей на фоне обеднения все более широких слоев – бомба замедленного действия. Вы, конечно, знаете такое театральное правило: если ружье висит на стене в первом акте пьесы, в последнем оно обязательно должно выстрелить.

Во-вторых, необходимо соединять усилия для преодоления экономических последствий пандемии. Здесь уместно вспомнить опыт Второй мировой войны, 75-летие Победы в которой мы отмечали в прошлом году. Тогда страны, которых многое разделяло, которые воспринимали друг друга как противников, смогли объединиться для борьбы с общим злом – нацизмом. Выбор оказался правильным. Пример тех поколений должен сегодня нас вдохновлять.

- Как переживает наступившие времена Ассоциация «Познаём Евразию»?

- Ассоциация продолжает работать, делая все возможное в условиях санитарных и административных ограничений. Удается сделать даже больше, чем мы сами ожидали.

- От каких традиционных мероприятий пришлось отказаться?

- Драконовские ограничения на поездки и на массовые мероприятия сделали просто невозможными многие из них. Программа была радикальным образом сокращена. Но мы все же провели в очном формате бизнес-семинары в Милане, Генуе, Москве и Екатеринбурге.

- А чем новым можете похвастать?

- Главным успехом прошедшего года стал XIII Евразийский Экономический Форум в Вероне, который мы провели в конце октября. Он прошёл частично в очном формате, с учётом тех санитарных требований, которые действовали в тот момент в Италии. Другая часть спикеров выступала удалённо, а за счет онлайн трансляции международная аудитория из более чем 30 стран выросла в несколько раз, превзойдя в несколько раз число участников при нормальном формате. Правда, прямые контакты между участниками Форума из разных стран всегда были не менее, а то и более важной составляющей мероприятия. Пока этот аспект, увы, оказался на втором плане. Очень надеюсь, что это было одноразовым явлением.

- В каких городах и когда планируется проведение традиционных семинаров?

- Первый состоится в Москве, уже 19 февраля. Наш партнёр – Торгово-промышленная палата РФ, будем обсуждать перспективы российско-европейского экономического сотрудничества и преодоления экономических последствий пандемии. Он пройдет частично в очном формате. Подготовлена программа на весь год, в первой половине – только в России. Томск, Ростов, Казань, Екатеринбург. Но всё будет зависеть от развития пандемической обстановки.

- Уже определились с темой XIV Евразийского экономического форума в Вероне?

- По состоянию на сегодняшний день, есть основания надеяться, что он пройдет в нормальном формате. Или хотя бы в более или менее нормальном. Но многое, включая тематику, будет зависеть от того положения, которое будет складываться. Неопределённости пока остаётся слишком много.

- Будет ли на нём фигурировать тема пандемии?

- Посмотрим. В прошлом году медицинская тематика оказалась очень востребованной у участников Веронского форума и вызвала огромный отклик. Я даже сам не ожидал.

- Какие ещё темы предполагается затронуть?

- Форум нацелен на крупный бизнес от Атлантики до Тихого океана. Поэтому всегда обсуждаются ключевые вопросы энергетики, финансов, инфраструктурные проекты, геоэкономические вопросы, прямо влияющие на бизнес. Пока программа не разработана. Многое будет зависеть от развития обстановки.

- Профессоре, можете ли вы сказать, с чем связан многолетний успех Форума? Почему, или вернее, зачем каждый год, даже несмотря на пандемию и локдауны, на него съезжаются сотни бизнесменов, политиков, учёных и общественных деятелей?

- Когда съезжались, их было больше тысячи… Но не в этом дело. Наверно, просто нет других площадок в Европе, где можно было бы без идеологии, без предвзятости обсуждать проблемы и перспективы сотрудничества в Большой Евразии. У политиков эта тема не очень модная, зато бизнесу она крайне интересна.

- В прошлом году отличительной особенностью Веронского форума стала расширенная культурная программа, длившаяся два дня, а если считать посвящённый военным фильмам кинофестиваль, так и вообще полмесяца. Не планируете продолжить такую практику?

- В прошлом году мы отмечали 75-летие Победы во Второй мировой войне, основная часть культурной программы была посвящена этой дате. В этом году, насколько я знаю, сравнимой по значимости темы не просматривается. Разве что будет повод праздновать коллективную победу над пандемией? Хорошо бы…