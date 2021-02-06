Без фотошопа и маски: Как 73-летняя София Ротару выглядит вблизи

Фотокорр "КП" снял Софию Ротару за кулисами шоу "Песня года 2020". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Феноменальная внешность Софии Ротару давно не дает покоя ее поклонникам: в 73 года певица выглядит гораздо моложе своих лет. Глядя на ее идеальные снимки в Инстаграме, многие уверены: артистка «стирает» года с помощью фотошопа. И они, конечно, правы – мало кто из звезд за 40 публикует в соцсетях снимки без ретуши. Когда во время предновогоднего визита артистки в Москву ее сфотографировал фотокорреспондент «КП», у наших читателей появилась возможность рассмотреть ее лицо вблизи. Правда, в тот момент София Михайловна была в маске (коронавирус все-таки!), но даже она не скрывала того, насколько прекрасно выглядит звезда.

И вот теперь у поклонников появился еще один шанс рассмотреть певицу вблизи. Ротару приехала в Россию ради закрытой вечеринки, которую устроил по случаю своего дня рождения один из отечественных бизнесменов. Корпоратив проходил под Воронежем, по слухам, София Михайловна получила за выступление на нем 9 миллионов рублей. Кадры вечеринки появились в соцсетях. А один из участников концерта – музыкант Армен Оганисян – опубликовал в Инстаграме селфи с Ротару.

Во время закрытой вечеринки музыкант Армен Оганисян сделал селфи с Ротару. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, фото сделано без фильтров и отлично позволяет рассмотреть лицо артистки. Певица сделала легкий макияж – мерцающие тени, помада персикового оттенка и на удивление молодая для ее возраста кожа. На снимке Ротару позирует с неизменной улыбкой – судя по всему, настроение у нее было отличное.

По мнению экспертов, секрет вечной молодости певицы кроется в пластике. Судя по всему, артистка не раз делала операции на лице. Но при этом доверяла свою внешность грамотным специалистам, так что хирургические вмешательства практически незаметны. Ну и, конечно, у Ротару хорошие гены, позволяющие ей надолго оставаться привлекательной и практически не меняться с годами.

Сама артистка уверяет, что сохранять молодость ей помогает правильный образ жизни и сбалансированная диета. Ротару много времени проводит на свежем воздухе. Особенно она любит рыбалку: удить рыбу – ее давняя страсть.

- Я стараюсь поддерживать себя здоровым образом жизни и позитивным отношением к миру. Мне в этом помогают сауна, массаж и мое любимое хобби - рыбалка. Внешность - часть моей работы, поэтому я прилагаю максимум усилий, чтобы сохранить ее. У Бога сейчас прошу только одного – здоровья, - рассказывала певица.