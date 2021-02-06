«Закрыл в своём кабинете и начал приставать!»: Калашникова рассказала о домогательствах известного режиссёра

Анна Калашникова Фото: Личный архив

В гостях у шоу «Алена, блин!» певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова призналась, что в юности снималась в кино и однажды стала жертвой домогательств со стороны знаменитого режиссёра.

По словам артистки, с мэтром кинематографа они познакомились на Мосфильме. И в последствии мужчина пригласил ее с подругой к себе в загородный особняк на фотосессию.

- Актер весьма зависимая профессия. Я на этого режиссёра смотрела, как на Бога. Он очень талантливый и известный. Этот режиссёр был очень взрослый, никак мне не нравился... Я его воспринимала как учителя,— рассуждала в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой Калашникова.

По словам певицы, ей и ее подруге пришлось пережить неприятный момент в гостях у режиссёра.

- Он нас закрыл в кабинете и сказал, давайте работайте девочки, вы же хотите в большое кино? И начал приставать. Не агрессивно... Хотя долго не хотел открывать дверь. Но мы как-то все равно потихоньку от него ушли. Я тогда была наивной дурой, - вздыхает артистка. - Он делал в те времена шикарные фотографии, устраивал выставки. И мое фото есть в его альбомах, это единственное мое достижение благодаря тому, что он меня потрогал немножко», —смеется Калашникова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин».

По словам артистки, с мэтром кинематографа они познакомились на Мосфильме Фото: Личный архив

В эфире шоу певица отказалась называть имя режиссёра. Правда обронила, что этот уважаемый деятель снял знаменитую картину «Анна Каренина».

Впрочем, по словам Анны, она не держит на режиссёра зла.

-Я не хочу быть из тех девушек, которые через миллионы лет на кого-то жалуются, обвиняют. Все равно он гений, великий человек,-резюмировала артистка.