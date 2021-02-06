Американец застрелил соседей из-за снега и совершил суицид

Снегопад привел к словесной перепалке, а затем к стрельбе. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Настоящая драма разыгралась на самой обычной улице в американском штате Пенсильвания, где несколько дней бушевала снежная стихия.

Супружеская пара - 50-летней Джеймс Гой и его 48-летняя супруга Лиза – поругались с соседом – 47-летним Джеймсом Спайдом. Поводом для конфликта стал снег.

По словам очевидцев, перепалка началась после того, как супруги, очищая территорию у своего дома, весь снег бросали на соседскую. Увидев это, Джеймс Спайд вышел на улицу и начал оскорблять мужчину с женщиной.

- Они постоянно конфликтовали из-за разных причин, - рассказывают соседи убитых американцев. – На улице часто можно было слышать, как они кроют ругательствами друг друга.

На видео, которое сейчас изучают полицейские, видно, что виновники конфликта жестикулировали, кричали в сторону друг друга, размахивали руками.

В какой-то момент Спайд пропал из кадра. В его отсутствие Лиза Гой взяла в руки лопату и снова начала кидать снег в сторону его дома. Затем она увидела Спайда с пистолетом в руках и начала его провоцировать, говоря, мол, давай, стреляй.

Первым выстрелом Спайд убил Джеймса, а затем его жену. После этого он ушел в своей дом, но затем вернулся с другим ружьем и выпустил в бездыханные тела еще несколько пуль.

Убедившись, что соседи мертвы, Спайд пошел домой.

А позже полицейские обнаружили его мертвым. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.