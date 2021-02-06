Байден впервые совершил полет на президентском самолете

Байден отправился в штат Дэлавер Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, вот уже полмесяца живущий в Белом доме, впервые воспользовался одной из привилегий, которую имеют главы государства, - он отправился в полет на борту №1 ВВС США.

С военной базы «Эндрюс», расположенной в соседнем с Вашингтоном штате Мэриленд и на которой базируется самолет президента США, Байден отправился в штат Дэлавер, где в Гринвилле – пригороде населенного пункта с названием Вилмингтон – и расположен его дом.

Дом, стоящий на берегу озера, Байден приобрел в 1996 году за $350000, сейчас его цена составляет больше $1 миллиона. В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы, Байден планировал этот дом продать, поскольку ему нужны были деньги на лечение умиравшего от рака сына Бо. Обама тогда отговорил своего заместителя от сделки, одолжив ему деньги из личных сбережений.

Из Вашингтона до Гринвилля можно добраться на автомобиле примерно за 2 часа. Полет продолжался 24 минуты.

Приземлившись в Дэлавере, Байден похвастался: «Это отличный самолет. Такой же, как был у меня, когда я был вице-президентом, только еще лучше… В этом есть хороший стол для заседаний».

Байден также обрадовался тому, что военная база в Дэлавере расположена совсем рядом с его домом. И, садясь в автомобиль, удивился: «Сейчас я покинул самолет. Все это, правда, чуточку странно».