Разрушенную фашистами статую Александру Дюма восстановят в Париже

Одна из станций в Париже названа в честь Дюма. Фото: wikipedia.org

Во время Второй мировой войны солдаты немецкого вермахта уничтожили в оккупированном Париже статую монумент великому писателю Александру Дюма.

Памятник не соответствовал нацисткой идее о «чистоте белой расы»: бабушка Дюма была гаитянкой.

Монумент автору «Трех мушкетеров» установили в 1912 году по инициативе писателя Анатоля Франса. Памятник простоял 30 лет, после чего фашисты снесли и переплавили его.

На днях горсовет Парижа добился того, чтобы памятник Дюма восстановили в первозданном виде.

- Речь идет об идентичной реконструкции статуи, которую отольют из бронзы и установят в том же месте, на котором она стояла до 1942 года, - рассказали в парижской мэрии.

В столице Франции есть улица Дюма и станция метро, названная в его честь.