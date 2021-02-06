Как дети Юлии Барановской, Алсу и Валерия Тодоровского зарабатывают на съемках

Юлия Барановская иногда ведет мероприятия с сыном Артемом Аршавиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дети из семей артистов с юных лет бывают на съемках, за театральными кулисами, на саундчеках перед концертами. Рассказываем о тех наследниках звезд, которые, оказавшись в кадре, сразу вошли во вкус, заслужили доверие режиссеров, похвал продюсеров и уже заработали первые гонорары. Скорее всего, именно этих ребят в будущем мы увидим и взрослыми в кадре.

Анна Банщикова и Маша

Анна Банщикова с дочкой, которая в «Ищейке» играет мальчика Мишу. Фото: Первый канал

На этой неделе на Первом канале завершился показ 5-го сезона сериала «Ищейка», а уже отснята половина следующего. В кадре с главной героиней полковником Александрой Кушнир часто появляется ее сын. Главную героиню играет Анна Банщикова, а мальчика – дочь актрисы 3-летняя Мария. Снимаются мама с дочкой в Геленджике. Съемочный день у взрослых актеров 12 часов, выходной раз в неделю. Ребенка на съемки нужной сцены приводит няня, а потом они отправляются гулять, спать – у девочки режим.

Анна Банщикова рассказала нам: «Эта история возникла спонтанно. Дмитрий Владимирович Дмитрием (Брусникин – режиссер первых трех сезонов «Ищейки» умер в 2018-м году) предложил: «Зачем нам искать какого-то ребенка? У Ани же есть дочь. Давайте, она будет играть мальчика. Потому что девочку играть неинтересно!» Я сразу подумала: «Круто! График не самый простой, но зато буду видеть дочь».

Мария на озвучивании роли Михаила Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас рано говорить, что дочь Банщиковой продолжит актерскую династию. Однако мама уже заметила – интерес у ребенка есть: «Она все с первого дубля делает и потом уже не хочет повторять. Пока мы, взрослые, репетируем сцену - Маша с няней где-то в отдалении, чтобы не устала от ситуации. В нужный момент она входит в кадр, сразу все делает что говорят – и снято. Дочке нравится сам процесс, после него она ходит вдохновленная. Обычно маленькие дети забываются и смотрят в камеру, а она нет. В Маше, видимо, есть какое-то чутье интуитивное, правильный азарт. Когда у нее нет съемок, то уже переживает: «Мама, а когда мне сниматься? Можно я тоже пойду?»

Гонорары юная артистка получает, как и положено: «Зарабатывает себе на игрушки, хотя ребенок пока не совсем это понимает. Для нее главное удовольствие от самого процесса».

Валерий Тодоровский и Зоя

Валерий Тодоровский с дочкой Зоей, которая уже снялась в сериале Netflix. А летом у нее новая работа - главная роль в фильме-катастрофе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочери актрисы Евгении Брик и режиссера Валерия Тодоровского Зое только одиннадцать лет, а она уже не только у папы в «Одессе» снималась. Семья живет на две страны - большую часть времени девочка проводит в США. Там Зоя Тодоровская исполнила мечту многих больших артистов – девочка снялась в одной из главных ролей в мистическом сериале «ОА» для канала Netflix. В титрах юная артистка значится – Зоя Тодоровски, а среди продюсеров – сам Брэд Питт. После выхода сериала прохожие в Лос-Анджелесе, где живет Зоя, подходили к ней за автографами.

В этот проект Зоя Тодоровская попала без всякого блата – утвердили после проб. Английский агент Евгении Брик Ричард Кук попросил разрешения показать фото Зои продюсерам «ОА», которые тогда искали девочку на главную роль. После этого Ричард сообщил Брик, что продюсеры захотели сделать с Зоей пробы. На кастинге в проект пробовалось 400 девочек, а выбрали Тодоровскую.

Родители не хотели нагружать ребенка – текста надо было учить много, так как ребенок был в главной роли в двух первых сериях. Но потом решились. Евгения Брик рассказала «Комсомольской правде»: «Чутье актрисы подсказало, что эти съемки будут безумно интересны для ребенка. Она играет главную героиню в детстве: девочка слепнет, теряет родителей, играет на скрипке, выплывает из тонущего автобуса, у нее бывают видения. Конечно, Зое было в какие-то моменты непросто, и текст пришлось учить большой. Но ей понравилось. В Америке ребенка на съемках защищает множество законов: на площадке дочка была не более 6 часов в день, рядом находился педагог, который следил, чтобы не нарушались права ребенка и учил с ней уроки. Я в тот период была занята на съемках трех проектов – «Адаптация», «Оптимисты» и «Садовое кольцо», муж тоже работал в Москве, поэтому на съемочной площадке в Нью-Йорке с Зоей была моя мама. Мы с Валерой летали к дочке по очереди».

В США Зоя Тодоровская снялась в нескольких короткометражках, которые побывали на кинофестивалях. Ребенка утвердили в парочку новых сериалов, но съемки не начались из-за пандемии. Все американские гонорары Зои за съемки перечислены на ее банковский счет – вырастет и будет делать большие покупки, уже мечтает о летающей машине из своего любимого фильма «Назад в будущее». Также в Америке за каждый показ серий, где снимался актер, раз в год приходят проценты – вот эти небольшие поступления Зоя снимает и делает покупки. В 2021-м году Зоя Тодоровская приедет на съемки в Москву - ее утвердили на главную роль в фильме-катастрофе.

Юлия Барановская и Артем

Съемки не мешают учебе Артема Аршавина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

15-летний Артем Аршавин какие только мероприятия не вел – то концерт к дню защиты детей (его показывали на Первом канале), то детский фестиваль «Жара Kids Fest» (эфир 27 февраля на телеканале Жара TV). Концертов и в Кремле, и в Лужниках у него за последние пару лет было много. Артем прошел артистическую школу в театре-студии «Непоседы», и даже выходил на сцену в качестве артиста театральной постановки в Большом театре. Порой ведет мероприятия в паре с мамой Юлией Барановской – как недавний фестиваль «Жара Kids». Парню это дело нравится. За концерты детям никто не платит – это опыт для юного артиста. Но парень уже и в рекламе снимается.

Однако занятиям в школе это не мешает. Рассказывает Юлия Барановская: «Если у сына какой-то из концертов выпадает на время уроков, то прошу Артема принять решение самостоятельно: пропустить школу или нет. К занятиям в школе мы относимся с большой ответственностью. Но если раньше подобные решения принимала мама, то теперь я стараюсь учить Артема правильно оценивать и чувствовать ситуацию. Доверяю сыну: он внутри школьной программы и понимает может себе позволить пропустить полдня занятий ради концерта или нет».

Юлия Пересильд и Анна с Машей

У Юлии Пересильд две дочки - и Анна, и Мария уже актрисы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

11-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна носит фамилию мамы. Минувшей осенью девочка впервые снялась в кино – в картине режиссера Натальи Кончаловской «Первый снег». Аня говорит, что попала в кадр, как и все – через пробы: «Когда я поехала на пробы по этому фильму, то волновалась. Была уверена, что меня не возьмут. Но меня взяли! Я была безумно счастлива». Съемки ей показались увлекательными, а киномама в первый рабочий день подарила мягкую игрушку – зайца, чтобы поддержать юную актрису. У Анны Пересильд даже агент свой есть – так что планы амбициозные.

Присматриваться к этой работе старшая дочка звезд начала еще два года назад, когда засветилась в эпизоде фантастического фильма Сергея Мокрицкого «Черновик». А младшая наследница Учителя 8-летняя Маша Пересильд снялась в его картине «Цой» в роли сына музыканта. Юлия Пересильд «негодует»: «До последнего момента старалась не отправлять своих детей в мир кино. Нужно, чтобы прошло время - созреть. Есть другие профессии: врачи, ученые… Но так не вышло».

Алсу и Микелла

Многие говорят, что голоса Микеллы и ее мамы Алсу похожи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь певицы Алсу 12-летняя Микелла Абрамова вела церемонию награждения «Тэфи Kids 2020», недавно записала песню для мультсериала. Есть в расписании Микеллы и настоящая работа на ТВ – девочка теперь ведет музыкальную рубрику в передаче «Спокойной ночи» на канале «Карусели». Тут все как у взрослых телеведущих – съемки идут раз в месяц, пишут сразу четыре-пять выпусков. И гонорары за эту работу на ТВ подросток уже получила.

Микелла на работе - на съемках «Спокойной ночи, малыши!» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Микелла Абрамова рассказала kp.ru как их потратила: «Свою первую зарплату я уже получила и частично потратила на новогодние подарки для родных и близких. Но главный приоритет для меня то, что я получаю огромный опыт в работе с такими высокими профессионалами, которые трудятся на нашем телепроекте».