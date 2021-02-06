Квартира Романа Виктюка на Тверской все-таки достанется его украинским родственникам

Роман Виктюк скончался 17 ноября 2020 года от осложнений коронавирусной инфекции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недавно сетевые СМИ со ссылкой на адвоката Сергея Жорина сообщили, что родня покойного Романа Виктюка не сможет получить его московскую квартиру.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью в 66 квадратных метров, расположенной недалеко от Кремля. Дом № 4 по Тверской улице находится сразу за зданием Государственной Думы РФ, в двух шагах от Охотного ряда. Он был построено в 1938 году в архитектурном стиле — сталинский ампир. Это не типовая постройка, а индивидуальный проект, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Это один из первых домов, построенных новаторским способом, — плиточно-скоростным, когда для возведения здания использовали уже готовые конструкции.

По оценкам риелторов, рыночная стоимость квартиры не менее 50 млн. рублей. Когда-то она принадлежала сыну Сталина - Василию, а потом внуку вождя. Получил это жилье Виктюк по решению тогдашнего московского мэра Юрия Лужкова. Это было еще в 90-е годы. Выхлопотал ее для Романа Григорьевича Михаил Ульянов, который был председателем Союза театральных деятелей.

После кончины Виктюка в ноябре прошлого года встал вопрос: кто станет владельцем элитных квадратных метров. Семьи и детей у 84-летнего режиссера не было. Если Роман Григорьевич не составил завещания, то его наследницами являются две его младшие сестры – Кристина и Данута.

Недавно появилась информация: родственницам квартира не достанется. Элитная двушка отойдет государству. По словам адвоката Сергея Жорина, Роман Григорьевич только пользовался двухкомнатной «квартирой сына Сталина». Он в ней жил по договору социального найма. Квартиру почему-то не была приватизирована, поэтому по-прежнему принадлежит государству. И после смерти жильца вернется в муниципальную собственность.

Но так ли это? Мы позвонили во Львов родственникам Романа Григорьевича.

- Впервые слышу, что квартира Романа Григорьевича не была приватизирована, - изумилась внучатая племянница режиссера Екатерина Виктюк. – Все документы были оформлены, жилье - в собственности. Не надо слушать некомпетентных людей. Наследницами Романа Григорьевича по-прежнему являются две его родные сестры - Кристина и Данута. Это мои бабушки. Еще не прошло полугода со дня его смерти, поэтому мы не знаем, каковы размеры наследства. Это не быстрый процесс.

Напомним, Роман Виктюк скончался 17 ноября от осложнений коронавирусной инфекции в госпитале Ветеранов войн. Ему было 84 года.

Похоронили его на родине во Львове на Лычаковском кладбище.