Загадочный артефакт возрастом 120 тысяч лет обнаружили израильские археологи

Так выглядит находка.

Кость с процарапанными в ней вертикальными линиями привлекла внимание израильских археологов, которые вели раскопки на месте доисторического охотничьего лагеря близ города Нешер Рамла (Middle Paleolithic site of Nesher Ramla in Israel). Кости – 120 тысяч лет. Когда-то она была частью дикой коровы.

О находке сообщили ученые, ведомые Марион Превост (Marion Prévost) и доктором Йоси Зейднером (Yossi Zaidner) из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме (Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem). А результаты её исследования обнародовали в журнале Quaternary International.

Кость нашли на месте лагеря певобытных охотников.

На плоской поверхности кости имеются шесть грубых, но глубоких и почти параллельных полос. Некто намеренно процарапал их правой рукой острым кремниевым инструментом. Полосы одинаковой глубины, их длина - от 42 до 38 миллиметров.

По мнению исследователей, получившийся в итоге предмет люди общины периода среднего палеолита использовали для какого-то религиозного обряда. Кость, возможно, символизировала духовную связь охотника и жертвы. И тем самым являла собой одно из древнейших свидетельств символического творчества.

Хотя не исключено, что израильские археологи излишне мудрствуют. И назначение полосок – «палок» - было весьма конкретным. И отнюдь не духовным. К примеру, они могли служить для учета поступления в общину охотничьих трофеев – туш тех же диких коров. В таком случае кость была своего рода бухгалтерским документом. Что тоже весьма интересно с исторической точки зрения.

Схема расположения полосок на артефакте.

Истинное назначение артефакта прояснить вряд ли получится. Любое объяснение будет гипотетическим. Но сама по себе находка достаточно уникальная. Для среднего палеолита, длившегося в период 250-45 тысяч лет до нашей эры, гравюры на камнях или на костях - крайне редкие явления. Равно, как и бухгалтерские документы.