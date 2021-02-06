Лучшие в сети: как лауреаты веб-премии Ксения Собчак, Юрий Дудь и другие умеют зарабатывать

Ксению Собчак отметили за беседы с известными людьми в шоу «Осторожно, Собчак!» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пандемия привела в интернет даже тех, кто до этого не смотрел интервью, сериалы и проекты на YouTubе. Поэтому многим известны названия популярных сериалов, интернет-шоу и имена их создателей. В Москве самым обсуждаемым и интересным из них (по мнению жюри) вручили награды. На победу в третьей национальной премии в области веб-индустрии претендовали больше 150 проектов, премьера которых состоялась в период с ноября 2019 по декабрь 2020 года.

Рассказываем о самых обсуждаемых победителях.

Лучшим интервьюером на YouTube назвали Ксению Собчак – ее отметили за беседы с известными людьми в шоу «Осторожно, Собчак!» За минувший год больше всего просмотров (8,4 млн.) набрало интервью Собчак с Екатериной Варнавой, в котором она впервые рассказала о расставании с танцовщиком и хореографом Константином Мякиньковым. Катя намекнула, что счастлива в новых отношениях, умолчав к с кем. Ее нынешний кавалер режиссер Александр Молочников уже не скрывал любовь с Варнавой – его недавние откровения в «Осторожно Собчак» заинтересовали немногим больше миллиона человек.

Выпуск о вакцинации «Спутником V» в сети обсуждали особенно активно Фото: YouTube

Один из спецпризов получил документальный проект «Эпидемия с Антоном Красовским». В этом проекте RT журналист записывал мини-фильмы с рассказами о том, как в стране борются с пандемией, были интервью с врачами, учеными и пациентами. Особенно активно в сети обсуждали выпуск о вакцинации «Спутником V». Тогда Красовский позвал на дебаты Анатолия Альтштейна (профессора, научного руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи) и Виталия Зверева (академика РАН, научного руководителя НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова). Альтштейн привился, Зверев переболел – спорили о лекарствах, витаминах, иммунитете после коронавируса и вакцинации.

Сериал показал самый успешный старт в истории онлайн-кинотеатра more.tv

Сразу несколько модных сериалов получили призы. «Чики» эксперты назвали лучшим интернет- сериалом и онлайн-событием года.

Режиссер Эдуард Оганесян снял комедийно-драматический сериал о проститутках, который продолжают смотреть и обсуждать. Победила вера режиссера в свой проект, который он обдумывал почти шесть лет: «Плотная работа велась последние три года. Часто бывало, что у меня оставалось в кармане триста рублей. В такие моменты я понимал, что рыпаться нельзя. И обычно мне улыбалась удача, звонили какие-то компании, предлагали дешево снять рекламу. Я соглашался, и заработанных денег мне хватало еще на пару месяцев».

Права на показ сериала о группе Игоря Дятлова уже купили несколько иностранных компаний Фото: кадр из фильма

Еще один лучший интернет-сериал – «Перевал Дятлова». Сериал в жанре исторической драмы вышел в конце года – версия 16+ каждой из восьми серий транслировалась на ТНТ, а через час версия 18+ размещалась на онлайн сервисе Premier. Права на показ сериала о драматических событиях с группой Игоря Дятлова уже купили несколько иностранных компаний. Один из режиссеров проекта Евгений Никишов подчеркнул, что финал у них авторский – выводы сделаны на основе изученных документов: «Мы попытались приоткрыть завесу тайны, показать, какими были эти люди. Честное слово, когда мы смотрели финал восьмой серии, мы плакали». У зрителей и даже актеров (Петр Федоров, Иван Мулин, Егор Бероев) эмоции похожие.

Также на премии отметили отличные сериалы «Псих», «257 причин, чтобы жить» и веб-сериал «Внутри Лапенко».

Фильм про Кремниевую долину - второй по популярности на канале Юрия Дудя Фото: EAST NEWS

Документальным онлайн-проектом года назвали фильм «Как устроена IT-столица мира» - YouTube-канале «ВДудь» у него уже 32,6 млн. просмотров.

Одним из проводников Юрия Дудя по Кремниевой долине стал партнер венчурного фонда Николай Давыдов. После выхода фильма днем и ночью Давыдову пишут и просят совета о своих потенциальных стартапах. Давыдову даже пришлось давать интервью, чтобы остудить пыл тех, кто захотел жить «красиво» в Кремниевой долине: «Пожалуйста, пересмотрите кино еще раз, но с акцентом на провалы, неудачи, высокие цены, стресс и вареные обрезки колбасы, которыми надо кормить семью из четырех человек. Быть фаундером круто не для всех, а обычно для людей с не очень здоровой психикой. И даже если она была у вас здоровая, то в процессе построения вашего бизнеса вы ее точно потеряете. Как сказал мой партнер Михаил Тавер: «Начинайте бизнес, только если совсем-совсем не можете его не начинать».

Канал «Редакция» существует с марта 2019 года Фото: YouTube

Познавательным онлайн-проектом года назвали канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова. За последний год больше всего просмотров (4 млн.) у специального репортажа про ангарского маньяка Михаила Попкова, на счету которого более 80 жертв.

Часть награжденных в конце прошлого года попала в рейтинг Forbes блогеров с самыми высокими доходами от рекламы на YouTubе. Оценка доходов от рекламы за год: Юрий Дудь ($980 тыс.), Антон Лапенко ($980 тыс.), Алексей Пивоваров ($920 тыс.), Ксения Собчак ($840 тыс.).