В Польше после запрета абортов хотят создать «комнаты рыданий» для женщин

Закон о запрете абортов спровоцировал в Польше многотысячные митинги Фото: REUTERS

В конце января в Польше вступил в силу скандальный закон, устанавливающий практически 100-процентный запрет на аборты. Теперь осуществить процедуру можно только когда беременность угрожает жизни матери или если она наступила в случае изнасилования. При этом многие тяжелые заболевания, такие как синдром Дауна, основанием для прерывания беременности больше не являются. Это вызвало очередную волну протестов по всей стране, однако возмущение жителей не изменило решения властей.

На днях представители входящей в правительственную коалицию ультраправой партии «Объединенная Польша» (Солидарна Польска) вышли с инициативой создания «комнат плача» в роддомах.

Предполагается, что это будут специально оборудованные помещения, где женщины, родившие мертвого ребенка или узнавшие о факте тяжелого заболевания плода, будут иметь возможность поплакать. Также предлагается оказывать посетительницам специализированную психологическую помощь и давать советы, что делать дальше. В частности, рассказывать о специализированных хосписах для детей, страдающих серьезными недугами.

Эта своеобразная инициатива не только не успокоила польское общество, а, наоборот, вызвала шквал критики парламентариев в СМИ и социальных сетях. Масла в огонь подлил и тот факт, что данная мера была перечислена в числе прочих в ходе брифинга Министерства юстиции, на котором рассказывалось о дальнейших шагах правительства.

В итоге пресс-секретарю ведомства Агнешке Боровска пришлось разъяснять общественности, что проект не является правительственным, а представляет собой частную инициативу.

- Я думаю, что тем, кто манипулировал моим заявлением, должно быть стыдно. Я сама потеряла ребенка и знаю, как обстоят дела у женщин в больницах, когда они узнают, что беременность опасна для жизни или что у ребенка есть серьезные дефекты, в том числе смертельные. Я просто не имела права плакать, ведь в палате были другие женщины, - написала она в своем аккаунте в twitter.

Решение о запрете абортов было принято Конституционным судом Польши осенью 2020 года. В конце ноября на митинг вышли около 100 тыс. человек. Волнениями были охвачены Варшава, Познань, Краков, Люблин и Гданьск.

Партия «Объединенная Польша» была основана в 2012 году депутатом Европарламента от «Порядка и справедливости» Збигневом Зибро. Является ультраправой, католико-националистической политической силой, выступающей против абортов, эвтаназии и однополых браков.