Кто сядет, а кто останется на свободе: Михаилу Ефремову и Эльману Пашаеву предстоит схватка в суде

Говорят, Пашаев заключил сделку со следствием и надеется уйти от наказания Фото: Михаил ФРОЛОВ

По делу о ложных показаниях Михаилу Ефремову предстоит допрос и очная ставка с троицей подозреваемых: Андреем Гаевым, Александром Кобцом и Теваном Бадасяном, которые под присягой пытались впарить суду небылицы о тайном водителе, сидевшем в момент аварии за рулем актерского джипа. Именно для этого знаменитого сидельца экстренно привезли в Москву из белгородской колонии, с которой Михаил Олегович уже вроде бы свыкся.

Как могут развиваться события, и чем грозит новое дело Ефремову, Пашаеву и троим "защитникам", "Комсомолке" рассказал близкий к делу источник.

- Во-первых, дело возбуждено по статье 307 УК РФ "Заведомо ложные показания" - по ней должна отвечать именно троица Кобец-Гаев-Бадасян, - рассказывает наш собеседник. - Для Ефремова здесь места нет: это не он в суде плел легенды о таинственном злоумышленнике. Таким образом, актера могут привлечь по статье 309 УК РФ "Подкуп или принуждение к даче показаний". И в зависимости от того, был ли это подкуп группой лиц, имел ли место шантаж свидетелей и так далее, срок может быть очень серьезным: и 3 года, и даже 7. Потенциально это "светит" Ефремову.

Для самих лгунов наказание попроще: максимум - до трех месяцев ареста. Как ранее говорил Эльман Пашаев, "им то что - одной судимостью больше, другой меньше". А если молодчикам назначат штраф, то после его выплаты судимость сразу гасится. Однако, статью могут ужесточить, и тогда уже можно оказаться в тюрьме на пять лет.

Говорят, Пашаев заключил сделку со следствием и надеется уйти от наказания. Но тем не менее, если он платил деньги свидетелям, то перед экс-адвокатом тоже маячит 309 статья и тоже возможен реальный срок.

- Но на самом деле, самое интересное другое, - продолжает источник kp.ru. - Главный вопрос в деньгах. Ефремову и Пашаеву предстоит грандиозная схватка, в которой каждый будет валить вину на другого. Так, актер может признать, что защитник склонил его к подкупу свидетелей и получил на это определенную сумму. Допустим, троица подозреваемых скажет: нам никто не платил. Вопрос - где тогда деньги Ефремова? Или признают: да, получили, например, по 100-200 тысяч. А Ефремов вдруг заявит: вообще-то я платил миллион. Где разница? Тогда все дороги ведут к Пашаеву, который что-то себе присвоил. А это уже статья 159 УК РФ "Мошенничество". Если сумма больше миллиона, то можно "уехать" на 6 лет.

По словам нашего собеседника, Ефремову этот вариант развития событий очень выгоден. И не только для того, чтобы отомстить Пашаеву, с которым после сурового приговора он вдрызг разругался.

- Если вина Пашаева будет доказана, тогда адвокаты Ефремова могут настаивать, что его право на защиту было нарушено. А это уже основание для отмены приговора и пересмотра дела, - уверен наш источник.

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