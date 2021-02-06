Байден хочет лишить Трампа доступа к секретной информации

Байден считает, что Трамп может «взболтнуть что-то лишнее» Фото: REUTERS

В США уже много лет действует негласное правило, по которому бывшие президенты имеют доступ к информации, которую готовят спецслужбы для главы государства. Сейчас секретные сведения получают Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Ограничить доступ к этим сведениям может только один человек - действующий президент.

В интервью CBS Джозеф Байден заявил, что Дональду Трампу не следует больше получать разведданные.

- Из-за его эксцентричного поведения. Это не связано со штурмом Капитолия, - заметил Байден.

Президент не стал вдаваться в подробности, чего он опасается в случае, если Трамп продолжит получать секретные сведения, но при этом задался вопросом, какую пользу для США может это принести.

- Зачем передавать ему эти сведения? Какое влияние это окажет, кроме того, что он может совершить ошибку и взболтнуть что-то лишнее? - добавил Байден.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Дональд Трамп до сих пор не обратился к спецслужбам за дальнейшим получением сведений от разведки.