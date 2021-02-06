Может ли Россия позволить себе новый истребитель МИГ-41

Новый сверхскоростной истребитель будет создан на основе концепции МиГ-31 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) МиГ-41, заявил военный эксперт Петр Бутовский в статье американского журнала Aviation Week & Space Technology. По его мнению самолет не будет создан к 2030 году. «Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», —заявил он.

О создании новой машины на базе МИГ-31 заговорили ещё в 2016 году. Предполагалось что новый сверхскоростной истребитель будет способен действовать на скоростях близких к гиперзвуковым (4М и более), бороться с гиперзвуковым оружием и будет самой быстрой в мире машиной этого класса.

«Россия не способна»

Если вы введёте в поиск «Россия не способна», вы получите очень интересный список. Итак, по мнению ряда СМИ Россия не способна: решить конфликт между Арменией и Азербайджаном, вести за собой пост-советский мир, совершенно не способна освободить и объединить русский мир (догадайтесь кто пишет), не способна производить даже простейшие лекарства и вообще обеспечить население лекарствами, затем она не способна «к нормальным отношениям» (и на «диалог» с западными партнёрами), сбивать американские разведывательные дроны, не способна захватить даже Прибалтику (потому что там болота и русские танки не пройдут, это всерьёз пишут «военные эксперты»), не способна на экспорт промышленной продукции. Также я узнала, что мы неспособны существовать без войны, не способны к саморазвитию, не способны «управлять инфраструктурными проектами», и к тому чтобы развиваться самостоятельно, без помощи Запада, неспособны производить военную технику, а также спутники, а наша Армия и Флот не способны сдержать даже две авианосные группы США. Это лишь самые популярные "неспособности", которые умные поисковые машины выводят нам как топ новостей.

В США создавали новый истребитель восемнадцать лет

На этом фоне "жутких неспособностей" России возможная проблема со сроками создания нового самолёта как-то теряется. Может ли это занять долгое время? Вполне. Напомним, что например разработка американского F-35 продолжалась с 1993 года, когда начались работы по проекту JAST (Joint Advanced Strike Technology – Единая усовершенствованная технология ударного самолета), переименованная затем в JSF (Joint Strike Fighter – Единый ударный истребитель), только в 2001 появился летающий прототип, а первая серийная машина поднялась в воздух спустя ещё десять лет, в в 2011 году. То есть, при огромном финансировании в сотни миллиардов долларов его создание, от концепции до серийного самолета, заняло у США 18 лет. Так что девять лет для создания новой машины – это «весьма оптимистичный сценарий». Вот что говорит по этому повод военный эксперт Виктор Мураховский :

«Существует план о создании истребителя Миг-41 и идут опытно-конструкторские работы. При этом сроки завершения работ находятся за границами действующей государственной программы вооружений, которая действует до 2027 года. Надо понимать, что создание такого самолёта - это достаточно длительный процесс. Там надо создавать научно-технический задел, и провести целый ряд опытно-конструкторских работ. Это длительная работа, которая включает задачи создания научно-технического задела затем разработку конструкций и технологий, затем создание опытного образца, первый полет, создание вооружение, бортового радио-электронного оборудования, новых двигателей и так далее. Всё но это будет за границами действующей программы вооружений и может занять определённое время».

Надеемся, что все проблемы будут решены и это заявление эксперта о неспособности России останется в той же корзине, где отдельной пачкой сложены мнения о «неспособности России создать самолёт пятого поколения», которых также было много, пока в небе не появился Су-57.