Пять мифов о коронавирусе, которые мешают вовремя его обнаружить

Ковид - заболевание намного более сложное, чем грипп Фото: REUTERS

Вот уже год человечество живет с пандемией новой коронавирусной инфекции и за это время ученые и медики смогли изучить вирус SARS-CoV-2, что называется, в боевых условиях. Казалось бы, то, что COVID-19 реальная угроза, не должно больше ни у кого вызывать сомнений. Однако до сих пор наше сознание легко попадает под влияние расхожих домыслов о коронавирусе, которые мешают нам полноценно заботиться о своем здоровье. «Комсомолка» вместе с главным врачом московского медицинского центра «Лидер медицина», кандидатом медицинских наук, вакцинологом Евгением Тимаковым разбирает самые расхожие мифы о коронавирусе, которые мешают людям вовремя оценить угрозу и принять меры к лечению.

1 То, что у тебя ковид, можно легко понять по пропавшему обонянию. Есть обоняние - значит, это не «корона».

На самом деле, если у вас пропало обоняние, это не всегда сигнализирует о том, что в организме развивается новая коронавирусная инфекция. Обоняние пропадает лишь в 60 – 70 процентах случаев заболевания ковидом, причем наименее характерен этот симптом для детей.

При этом потерять нюх можно и от других инфекционных заболеваний (и не только от них).

Для заболевания COVID-19 нет ни одного специфического симптома, который указывал бы - это точно оно. При нем врачи наблюдают совокупность симптомов, в числе которых часто встречаются следующие (в разных комбинациях):

- повышенная температура;

- озноб;

- одышка;

- катаральные проявления (воспаления слизистой оболочки бронхов, которые вместе с воспалением слизистой дыхательных путей приводят к насморку и кашлю);

- боль в горле;

- головная боль;

- расстройства желудочно-кишечного тракта, потеря аппетита;

- быстрая утомляемость и общая слабость;

- мышечная боль;

- потеря вкуса и запаха.

2 Если носишь маску, не заразишься.

Ношение масок действительно существенно снижает вирусную нагрузку (воздействие вируса) на организм. Согласно анализу научных данных, собранных, в том числе, и за время пандемии COVID-19, чем меньше человек контактирует с вирусом, тем больше шансов у иммунитета справиться с тем количеством вируса, который в организм все-таки поступает, и избежать болезни вовсе или предотвратить ее тяжелое течение. Если на человека воздействует сразу большое количество вируса, это угнетает выработку иммунной системой собственного интерферона, ответственного за сопротивление "чужаку". Однако, ни одно исследование не доказало, что вирус на 100 % блокируется маской.

- Даже хорошие маски при высокой герметизации во время исследований пропускали вирус. Это может быть всего лишь 5 процентов, а может быть и 50 – 60 процентов, в зависимости от качества изделия, - говорит Евгений Тимаков.

Обычная хирургическая маска способна сдержать напор вируса на 50 процентов, утверждает наш эксперт. А если при личном контакте в масках будут два человека, то шансы заразиться падают до 2-х процентов. При этом, если расстояние между источником инфекции и воспринимающим человеком более 1,5 метра, и оба носят маски, то риск подхватить заразу снижается практически до нуля.

Еще один важный фактор – длительность контакта с инфицированным человеком. Чтобы заболеть, в зависимости от восприимчивости организма, потребуется быть близко к источнику инфекции от 4-х до 40 минут, и если вы будете в маске, то «безопасное» время для вас доходит до верхнего предела.

3 Нужно пить антибиотики и все пройдет.

Антибиотики не действуют на COVID-19, более того, при раннем приеме антибиотиков в ходе коронавирусной инфекции они снижают защитные силы организма и ковид протекает тяжелее, чем мог бы. Антибиотики показаны только в случае присоединения к ковиду бактериальной инфекции.

4 После прививки от ковида можно будет жить обычной жизнью и не использовать средства защиты.

Ни одна прививка не спасает на 100 процентов от риска заразиться. На данный момент доказана высокая эффективность вакцин, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции. Например, по результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины «Спутник V» составила больше 90%. Однако риск того, что человек может заразиться, остается.

- Вакцинация гарантирует, что заболевание не будет протекать в тяжелой форме и, если человек заболеет, он будет лечиться не на больничной койке, а дома на диване и с телевизором, - говорит Евгений Тимаков. - Однако если человек привился и считает, что он ни для кого не опасен, а сам абсолютно защищен от коронавируса, он может стать супер-распространителем инфекции. Вакцина спасет его лично от тяжелой формы заболевания, но не окружающих. И если он все же заразится, то станет выделять огромное количество вируса и может инфицировать всех вокруг и с большой вероятностью – своих пожилых родственников. Привитой человек не должен расслабляться и ему следует обязательно применять средства индивидуальной защиты, - говорит Евгений Тимаков.

5 Бессмысленно перестраховываться, ковид - это все равно, что грипп. Все когда-то им переболеют, что такого?

Спустя год пандемии стало очевидно, что новая коронавирусная инфекция поражает не только легкие, а абсолютно все органы, вызывая мультисистемные воспаления. Эти воспаления сопровождаются серьезными изменениями на клеточном уровне и на уровне иммунитета. Ковид вызывает аутоиммунные осложнения, при которых иммунная система начинает убивать собственные клетки организма.

SARS-CoV-2 также оказывает серьезные отсроченные последствия для здоровья, которые могут проявиться через 4 – 6 месяцев после болезни. Вплоть до инсультов и инфарктов. Этот коронавирус бьет по нервной системе и имеет огромное количество «шлейфов», которые требуют коррекции и реабилитации. Уже сейчас создаются специальные программы по восстановлению здоровья людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Так что, ковид – заболевание намного более сложное, чем грипп.

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