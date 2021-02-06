В США признали: «Спутник V» является крупнейшим научным прорывом со времен СССР

Эффективность российской вакцины оценивается в 91,6% Фото: REUTERS

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» с большой долей вероятности станет крупнейшим научным прорывом после распада СССР, пишет американское издание Bloomberg.

После публикации в медицинском журнале Lancet третей фазы клинических исследований стало понятно, что российский препарат защищает от COVID-19 не хуже американских или европейских аналогов и в разы лучше китайских. Ее эффективность оценивается в 91,6%. В тестировании прививки приняли участие почти 20 тысяч добровольцев.

По меньшей мере уже 19 государств одобрили применение «Спутника V», среди них - Венгрия, Бразилия, Индия. Теперь, как пишет издание, Россия нацелилась покорить рынок Евросоюза в связи с вскрывшимся дефицитом вакцин в Европе. Это может улучшить имидж России на международной арене. Рост популярности и распространения «Спутника V» может усилить геополитическое влияние Москвы в различных регионах, в частности, в Латинской Америке, предположила директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко.

«С помощью вакцины Москва доказала, что способна создавать нечто новое, что будет пользоваться спросом во всем мире», - заметила она.

В скором времени европейские регуляторы приступят к рассмотрению российской заявки на использование «Спутника V» в Европе. Процедура может растянуться на несколько месяцев. Хотя Германия может ускорить этот процесс. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявляла, что российская прививка может быть использована для защиты граждан Евросоюза.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Баррель выразил надежду на скорую сертификацию «Спутника V» в Европе, отметив, что успех и эффективность российской вакцины демонстрирует, что у мира появляется все больше возможностей бороться с пандемией.