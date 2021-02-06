Подросток из Кении облетел половину Европы в отсеке для шасси

Подростка нашли рядом с шасси сразу после приземления грузового Airbus A330 Фото: EAST NEWS

Служба безопасности аэропорта в голландском городе Маастрихт задержала 16-летнего парнишку из Кении. Мальчик прилетел из Британии в Нидерланды в отсеке для шасси самолета и чудесным образом остался жив.

Подростка нашли рядом с шасси сразу после приземления лайнера в аэропорту. Юный кениец сразу был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него сильнейшее переохлаждение.

Для сотрудников аэропорта остается загадкой, каким образом мальчику удалось выжить. Обычно все «зайцы», цепляющиеся за шасси, замерзают насмерть или выпадают из своего «укрытия» во время полета.

- Ему очень повезло, что он смог пережить столь низкие температуры, - заявил пресс-секретарь аэропорта. Возможно, на руку юноше сыграл тот факт, что ближнемагистральные перелеты проходят на небольшой высоте от земли.

Сейчас представители службы безопасности пытаются установить, как подросток добрался до Европы. Предположительно, он мог прилететь в Нидерланды из Найроби через Стамбул и Лондон на грузовом самолете. Таможню или службы проверки документов парень не проходил ни в одном из аэропортов. Сейчас подросток чувствует себя хорошо, передает The Mirror.

Полицейское подразделение Вооруженных сил Нидерландов проводит расследование. Следователи не исключают, что речь может идти о незаконной перевозке людей из Африки в Европу.