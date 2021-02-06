"Были поражены многие органы": Вера Глаголева более 10 лет страдала раком желудка, но никто даже и не догадывался

Актриса и режиссер Вера Глаголева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Глаголева умерла в 2017 году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Смерть 61-летней артистки стала настоящим шоком для поклонников и коллег звезды. Дело в том, что Вера Витальевна никогда не то что не говорила о своем смертельном недуге. Она и виду не подавала, что страдает. Более того, за месяц до смерти актриса устроила свадьбу младшей дочери Анастасии Шубской, где веселилась и танцевала. При этом болезнь к тому времени измучила звезду. В какой-то момент метастазы поразили почти все органы.

Вдовец актрисы Веры Глаголевой впервые рассказал о том, как актриса боролась с раком желудка. Миллионер Кирилл Шубский заявил, что перед смертью его жены происходили по-настоящему мистические вещи.

Вера Витальевна, узнав смертельный диагноз, не опустила рук. Как только ей становилось лучше, она тут же возвращалась к работе. Она часто звонила родным и бодрым голосом произносила: "Это я, птица Феникс!". Как заметила младшая дочь Глаголевой, в семье даже стали в шутку звать актрису птица Феникс.

Именно в период болезни артистка в качестве режиссера сняла фильм "Две женщины". Казалось, кино спасало ее. А родным давало надежду на то, что случится чудо, и актриса поправится.

"Мы поехали в клинику, и я, может быть, впервые увидел, что бывает чудо. У нее были поражены многие органы, но все они, по сути, восстановились. Все показатели - прямые и косвенные - были в норме. Это воздействие фильма или каких-то внутренних резервов организма? Какие-то элементы мистики в этом есть", - так описывал происходящее в 2014 году вдовец в документальном фильме на Первом канале "Несломанный свет", посвященный памяти Глаголевой.

В то непростое время супруг Глаголевой делал все, чтобы облегчить страдания любимой женщины. "Мы хотели проводить вместе больше времени. Когда мы венчались, у нас даже не было фотографий. Это произошло в далеком полуразрушенном монастыре, который мы тогда как раз восстанавливали. Длительный период мы жили счастливо и беззаботно. Не только я чувствовал это, но и сама она тоже так говорила. Не скажу, что Вера не понимала всю ситуацию, это просто был правильный настрой. Мало кто, кроме близких, знал о ее тяжести болезни", - рассказал бизнесмен.

Меж тем друг актрисы Аким Салбиев заявил, что жизнь Глаголевой была далеко не сахарной. "Остаться в 34 года с двумя девочками на руках практически в одиночестве… Помогала только мама Галина Наумовна. И мы, друзья, старались помочь ей отвлечься. В режиссуру Глаголева пошла вопреки всему", - сокрушается Салбиев.

А потом Глаголеву ждало новое предательство. "Об истории измены ее последнего мужа, бизнесмена Кирилла Шубского, с гимнасткой Светланой Хоркиной Вера, конечно, прекрасно была осведомлена. О том, что к Вере страшная болячка прицепилась, знали только самые близкие. Рак желудка она лечила больше десяти лет. Возможно, переживания усугубляли болезнь… Все ж на нервах. Обиды разрушают", - цитирует друга "Экспресс газета".

Напомним, что для Веры Глаголевой брак с Кириллом Шубским стал вторым. Первым избранником актрисы и режиссера был Родион Нахапетов. От него она родила старшую дочь Анну и среднюю Марию. Вместе Глаголева и Нахапетов провели 14 лет. Их союз распался после того, как Родион Рафаилович отправился покорять Голливуд в конце 1980-х. В Америке Нахапетов встретил новую любовь - продюсера Наталью Шляпникову.

В 1991 году Глаголева познакомилась с Кириллом Шубским. Их встреча состоялась на кинофестивале в Одессе. Причем сначала общение между будущими супругами не задалось. Глаголева тогда обратилась к бизнесмену с просьбой профинансировать ее новый фильм. Однако Шубский отказался. Вскоре между ними случился роман. Пара сыграла свадьбу. В 1993 году у Глаголевой и Шубского родилась дочь Анастасия.