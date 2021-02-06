Алина Загитова поведет в бой свою команду под названием "Красная машина". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 6 февраля, в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет второй день первого в истории командного турнира по фигурному катанию на Кубок Первого канала. Сражаться за победу будут команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Алина назвала свою команду "Красная машина", что понятно - у нее отец был хоккеистом, а сейчас работает тренером. Ну а у Жени команда называется "Время первых". Видимо, "космическое" название появилось благодаря наличию в команде Александры Трусовой. Эта фигуристка носит прозвище "Русская ракета". Состав команд выглядит следующим образом.

Команда Загитовой

Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Команда Медеведевой

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко.

Сегодня, 6 февраля, на Кубке Первого канала фигуристы покажут короткие программы. Начало стартов - с 17:45 по московскому времени.