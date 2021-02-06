В подавшем сигнал бедствия самолете Москва-Амстердам отказала радиосвязь

Самолет рейса Москва - Амстердам вылетел 6 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя всего полчаса после взлета из аэропорта Шереметьево, примерно в 15.00 в субботу, 6 февраля, борт Аэрофлота подал сигнал бедствия. Сразу после этого самолет, следовавший из Москвы в Амстердам, изменил траекторию движение. В СМИ появилась информация о серьезных технических неполадках. Однако повода для паники нет. Оказалось, что причиной стали проблемы в работе радиосвязи.

Самолет рейса Москва-Амстердам подал сигнал тревоги и изменил курс. Фото: www.flightradar24.com

- Командир рейса Москва - Амстердам, номер 2694 передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Было принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолёт сейчас вырабатывает топливо, - прокомментировал kp.ru Михаил Демин, официальный представитель Аэрофлота.

Уже в ближайшее время самолет приземлится в аэропорту Шереметьево. Вылететь в Амстердам пассажиры смогут другим бортом. По желанию им вернут стоимость авиабилетов.

- Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет, - добавили в Аэрофлоте.