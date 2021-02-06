Неля Кобзон - о внимании СМИ к шампанскому Veuve Kobzon: Так, может, это и неплохо, что такой ажиотаж?

Вдова Иосифа Кобзона - Нелли Кобзон. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Роспатент получил заявку на регистрацию бренда Veuve Kobzon («Вдова Кобзон») - её подал сын певца Иосифа Кобзона - Андрей». Вот такая необычная новость облетела на днях ленты многих информагентств - и стала вдруг популярной.

«Комсомольская правда» - единственное СМИ, которому удалось получить эксклюзивную информацию, что называется, из первых рук - от самой Нели Михайловны.

Но, прежде считаю нужным пояснить, что Андрей Иосифович - не только сын великого певца. (Внешне изумительно похож на молодого Кобзона.) В 1990-х он держал топовый хаус-клуб «Джусто», уже с 16 лет сотрудничал с Александром Буйновым и Владимиром Пресняковым-младшим, а параллельно играл на барабанах в группах «Моральный кодекс» и «Воскресение».

Сегодня Андрей любит себя называть создателем бренда «Жигули».

(Кстати, именно ему принадлежит ресторан с одноименным названием на Арбате. Однажды там побывали в гостях Владимир Путин и Дмитрий Медведев. И я там был - в «Жигулях» красиво, не дорого и вкусно.)

И еще о Кобзоне-младшем... У него в Краснодарском крае, под Новороссийском, близ хутора Семигорский - 150 гектаров виноградников, небольшой винзавод: там производят уже ставшее знаменитым на Кубани FERVINO - «Фермерское вино»

Бренд Veuve Kobzon («Вдова Кобзон») Фото: Александр ГАМОВ

Ну, вот, а теперь - мой субботний разговор с Нелей Кобзон...

- ... Неля Михайловна, видимо, журналистам захотелось шаманского «Вдова Кобзон», которое, насколько мне известно, к вашему юбилею выпустил ваш сын Андрей. И вот поэтому такой ажиотаж?

- Александр, так, может, это и не плохо, как вы считаете?

- В принципе, я человек ангажированный, и все, что касается Кобзона и его семьи, - это неплохо. Тем более, если речь вести о вашем дне рождения, мы вас нормально поздравили тогда, юбилей же был ещё 13 декабря.

- Да, вы меня очень хорошо поздравили.

Александр, смотрите, - ну, что мне сын мог подарить такого оригинального, чего бы мне хотелось и чего бы у меня не было? Андрей правильно придумал этот ход. Это был ход больше даже с такой вот домашней теплотой, чем с коммерческой точки зрения. Это же понятно.

- Согласен.

- Но, помимо всего прочего, еще и шампанское оказалось вкусным. И этикетка красивая, и бутылка.

- Конечно.

- И, видимо, имя Кобзон - тоже не последний штрих, да, к этому всему?

- Даже не обсуждается!

- Поэтому, мне лично даже приятно, что такой ажиотаж.

- Еще почему такой ажиотаж? Потому что Андрей всегда любит все делать по правилам.

- Это вы по поводу заявки на регистрацию бренда «Вдова Кобзон».

- Да. Он специально подал эту заявку в Роспатент, для того, чтобы и налоги заплатить, и официально оформить все документы.

То есть, вот такая история.

- А вы мне дадите попробовать это шампанское?

- Вы знаете, такой ажиотаж, я думаю, что Андрею впору сейчас еще такую же партию выпустить. (В первой - эксклюзивной - партии было всего 300 бутылок. - см. на фото. - А.Г.)

- О, у вас уже не осталось?

- У меня осталось буквально несколько бутылок, потому что был Новый год и я всем своим друзьям, приятелям дарила по бутылочке, а сын мне все время говорил - мама, больше этого не будет, это эксклюзив, не раздаривай так, чтобы не осталось запаса. Но, я думаю, что, если он еще повторит партию, плохо не будет.

КСТАТИ

В Роспатенте уточнили, что марка Veuve Kobzon (“Вдова Кобзон») регистрируется по 33-му классу Международной классификации товаров и услуг, что подразумевает продажу под этой маркой любых алкогольных напитков - за исключением пива. Но пока все документы на этот счёт - на стадии рассмотрения.