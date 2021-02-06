Александр Волков готов к очередному бою в UFC. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано утром 7 февраля по московскому времени, когда в далеком Лас-Вегасе будет вечер, в октагон UFC в главном бою вечера на турнире UFC Fight Night 184 сойдутся голландский ветеран Алистар Оверим и наш Александр Волков. "КП" рассказывает о главных моментах боя Алистар Оверим - Александр Волков 7 февраля 2021.

Когда пройдет бой Алистар Оверим - Александр Волков 7 февраля 2021

Бой Алистара Оверима и Александра Волкова состоится рано утром 7 февраля 2021 года. Начало основного карта боев - с 05:00 по московскому времени. Схватка вечера - примерно в 6:30 утра по Москве.

Время начала боя Алистар Оверим - Александр Волков 7 февраля 2021

Бой между Алистаром Оверимом и Александром Волковым начнется после 06:30 по московскому времени в Лас-Вегасе 7 февраля 2021 года.

Счет боев Алистара Оверима и Александра Волкова

Алистар Оверим провел 65 боев в смешанных единоборствах, 46 раз победил, 18 раз проиграл. 1 встреча признана несостоявшейся. На счету Волкова - 40 боев, 32 победы, 21 нокаутом. 8 раз он проигрывал свои схватки.

Прогноз на бой Алистар Оверим - Александр Волков 7 февраля 2021

Волков одержит победу над Оверимом. Букмекеры дают больше шансов на успех русскому бойцу.

Место боя Алистар Оверим - Александр Волков 7 февраля 2021

Бой Алистар Оверим - Александр Волков 7 февраля 2021 пройдет в рамках большого турнира UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Прямая онлайн-трансляция боя Алистар Оверим - Александр Волков 7 февраля 2021

Проследить за ходом боя Алистар Оверим - Александр Волков можно будет в прямом эфире телеканала РЕН ТВ, начиная с 05:00 по московскому времени.