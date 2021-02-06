Простилась с Лещенко, позвала священника и умерла: как выглядит могила Валентины Толкуновой через 11 лет после смерти от рака мозга

Надгробный памятник на могиле певицы Валентины Толкуновой на Троекуровском кладбище. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

22 марта 2021 года исполнится ровно 11 лет со дня смерти певицы Валентины Толкуновой. Ее называли русской красавицей - коса ниже пояса, кроткая улыбка и ангельский голос - мягкий, нежный, обволакивающий. Именно такой запомнили поклонники Валентину Васильевну. Она 20 лет боролась с онкологическим заболеванием. Перенеся несколько операций и изматывающих курсов лучевой и химиотерапии, артистка работала буквально до последнего вздоха.

Валентина Толкунова была народной любимицей. За 44 года творческой деятельности она исполнила более 800 песен - "Стою на полустаночке", "Спят усталые игрушки", "Носики-курносики", "Серебряные свадьбы", "Мой милый, если б не было войны" и многие другие. Вокалистка обладала редчайшим тембром голоса, который соответствовал тембру флейты.

В 1973 году году композитор Владимир Мигуля написал песню на стихи Виктора Гина "Поговори со мною, мама". Изначально авторы планировали, что композицию будет исполнять Людмила Зыкина, однако Мигуля показал ее Толкуновой. Песня впервые прозвучала в эфире Всесоюзного радио 8 марта. Сразу же после исполнения со всего Советского Союза на радио стали приходить мешки писем с просьбой регулярно включать песню в радиоэфир. В течение 1973 года она стала очень популярна, звучала почти каждый день,

Певица Валентина Толкунова Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Но настоящим хитом и визитной карточкой звезды стала композиция "Я не могу иначе" на музыку Александры Пахмутовой и стихи Николая Добронравова. Песня прозвучала впервые в 1982 году в эфире передачи "Голубой огонек". К этому времени Толкунова уже десять лет представала перед зрителями с вплетенной в волосы жемчужной нитью. Ее прическу потом копировали многие женщины, а сама певица не расставалась с ней на протяжении всей карьеры. Жемчуг называла своим любимым камнем. Для сценического имиджа Толкуновой был характерен образ изящной скромной красавицы, она предпочитала минимум украшений и косметики, длинные платья и юбки в пол, избегала декольте, руки всегда были закрыты рукавами платья.

Она одной из первых использовала спуск со сцены в зал с последующим плавным движением между рядов, благодаря чему у зрителей создавалось впечатление, что исполнительница поет для каждого присутствующего на концерте. "Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были понятны и близки людям. Любая женщина могла исполнить у себя на домашнем празднике весь репертуар Толкуновой - настолько легко запоминались тексты и мелодии, согревая душу", - говорил о коллеге Иосиф Кобзон.

На пике славы в 1990 году громом среди ясного неба прозвучал страшный диагноз. У певицы было обнаружено онкологическое заболевание. Рак груди она пыталась лечить сама - при помощи молитвы. Но не помогло. В 1992 году была сделана операция, проведен курс химиотерапии. В 2006 и 2009 годах сделаны повторные операции. Ей удалили опухоль мозга.

Несмотря на тяжелый недуг, Толкунова продолжала гастролировать и записывать новые песни. В свободное время стала совершать регулярные паломничества в монастыри и по святым местам.

Рядом с могилой Валентины Васильевны похоронен ее второй муж Юрий Папоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 февраля 2010 года во время концерта в Могилеве Толкуновой стало плохо. Она была госпитализирована в реанимацию. Из Могилева артистку перевезли в Москву на обследование в Боткинскую больницу. В больничной палате 20 марта ее навестил друг и многолетний партнер по сцене Лев Лещенко. Затем Валентина Васильевна вызвала священника. Он прямо в палате совершил соборование.

В шесть часов утра артистка впала в кому и через два часа скончалась на 64-м году жизни от рака мозга. Церемония прощания с народной артисткой прошла в Театре эстрады, отпевали ее в храме Вознесения на Большой Никитской улице. Хоронили ее в расшитом жемчугом бело-желтом платье, которое она считала своим талисманом. Голова, шея и волосы любимицы миллионов были также украшены любимыми жемчужинами. Теми же, с которыми она всегда выступала. "Она вся светится от жемчуга, хотя на лице минимум косметики", - шептали поклонники во время церемонии.

В тот же день звезда упокоилась на Троекуровском кладбище рядом с актрисой Натальей Гундаревой. В августе 2011 года на могиле Валентины Васильевны открыли памятный мемориал из темного гранита. Центром композиции является памятник в виде лиры, которую венчает бюст певицы. Трогательная композиция изображает артистку, обнимающую березу. Памятник установлен на отдельный гранитный подиум. Территория захоронения обнесена черным гранитным бордюром. К памятнику ведет гранитная дорожка. Рядом с могилой Валентины Васильевны похоронен ее второй муж Юрий Папоров. Вдовец скончался через полтора месяца после смерти певицы.