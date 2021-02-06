«Нашёл маму детям»: В майамском особняке Киркорова поселилась брюнетка

Продюсер Катя Гусева Фото: Instagram.com

Длинноногая красотка Катя Гусева появилась рядом с Филиппом Киркоровым ещё в 2018 году.

- Я работаю на телеканале Fashion TV. В 2017 году на «Новой волне» (музыкальный конкурс - Ред.) я к нему подошла, сказала, что я продюсер телеканала и хотела бы пригласить его на нашу новогоднюю премию. Филипп дал мне свой телефон, так мы начали общаться,-рассказывала в интервью kp.ru о знакомстве с Киркоровым Гусева. -Потом я ему рассказала, что еще работаю диджеем и предложила показать, что я могу сделать с его песнями. Филипп выбрал «Любовь или обман», я сделала ремикс. Правда, сразу он мою работу не утвердил, пришлось переделывать. Спустя два с половиной месяца песня была готова. Филипп сказал: «Это круто. Продолжим работать дальше».

Катя Гусева в Майами Фото: Instagram.com

Сначала мы общались только в рамках музыки, плюс виделись на мероприятиях. Пока в прошлом году я не предложила Филиппу пойти вместе на вручение одной премии. Он ответил, что не сможет быть там, но предложил, чтобы я пошла туда с его папой Бедросом, тетей Мари и с его детьми. Так я познакомилась с его семьей.

Новый год девушка встретила в загородном особняке Киркорова. И на последних светских раутах сопровождала артиста, как спутница.

И в Майами, где у Филиппа есть уже много лет особняк, Киркоров взял с собой Гусеву. Судя по сторис из Инстаграма Кати, девушка поселилась в доме певца.

- Нашёл маму для своих детей,- обсуждают дружбу Кати и Филиппа фанаты короля поп-сцены.

У Кати, кстати, тоже есть дочь-подросток от первого брака. Девочка бывает на детских праздниках Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых.

Напомним: детей артисту родили суррогатные матери. Между рождением Аллы -Виктории и Мартина прошло всего восемь месяцев.

И похоже, наследникам певца его новая подруга пришлась по душе.

Да, и сама Катя, судя по всему, гордится связью с поп-королём.

- Помимо того, что он артист номер один, он еще очень мудрый человек. Когда я нахожусь в тупиковой ситуации, не могу принять правильное решение, он мне всегда помогает советом. Это касается каких-то конфликтных ситуаций с друзьями, которые связаны с шоу-бизнесом,-говорит о Киркорове Гусева.

- Для меня Филипп - идеальный мужчина. Он красив, очень модный, стильный, умный. Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше.

Кроме советов в шоу-бизнесе Киркоров подсказывает мне, как лучше выглядеть. Я теперь одеваюсь так, что меня видно за километр (смеется). Филипп считает, что артист всегда должен выглядеть так, чтобы на него обращали внимание. «Ты должна одеваться всегда ярко, молодежно и следовать моде!» - сказал он мне. И я начала меняться. Хотя раньше любила классику - строгий костюм, шпильки. А теперь я уже разгильдяйка модная.