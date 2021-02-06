Говорит, что жива: сын актера Евгения Моргунова скрывает смерть мамы

Артист Евгений Моргунов. Фото: кадр из фильма

Знаменитый актер Евгений Моргунов скончался в 1999 году. Вдова артиста Наталья была на 13 лет старше супруга. Пенсионерка жила вместе с сыном Антоном. Но на днях стало известно, что она умерла. Однако 54-летний наследник по неизвестной причине смерть родительницы скрывает.

Евгений Моргунов официально был женат на Наталье Николаевне с 1965 года. Их знакомство случилось в 1963 году с розыгрыша. Наталья, тогда студентка МАТИ, вместо института по ошибке позвонила подруге, у которой в то время гостил Моргунов.

Он взял трубку и, представившись работником кафедры, попросил номер телефона. Затем несколько раз звонил, якобы с кафедры, и лишь потом назначил свидание.

80-летняя Наталья Николаевна Моргунова скончалась три недели назад от инсульта. Фото: НТВ

В браке у супругов родились два сына. В 1966 году на свет появился Антон. В 1972 году - Николай. Младший наследник трагически погиб в 25 лет, заснув за рулем автомобиля. "Когда Коля погиб, Женя первый раз в жизни впал в отчаяние. Муж старался не показывать, как ему тяжело, но я видела: он срублен под корень, - вспоминала жена артиста. После смерти сына он так и не смог вернуться к нормальной жизни. В Коле он видел продолжение себя, мечтал, что тот тоже станет актером. Смерть сына в автокатастрофе в 1998 году была для него сильнейшим потрясением. У артиста обострился сахарный диабет, Моргунов перестал соблюдать диету и много пил.

Старший сын унаследовал пагубную привычку родителя. По признанию, соседей, он пьет как не в себя. По их словам, Антон давно себя забросил. "Он пьет хуже, чем папа", - в один голос заявили соседи сына Моргунова в эфире программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

По неизвестной причине сын Моргунова скрывает смерть матери и говорит всем, что она жива. Более того, Антон уверяет, что родительница находится в больнице. Меж тем вдова звезды фильмов "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика и "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" ушла из жизни еще в январе 2021 года.

Сын Моргунова Антон скрывает смерть матери и говорит всем, что она жива. Фото: НТВ

Трагичную новость подтвердила внучка Моргунова Женечка. 27-летняя девушка сообщила, что 80-летняя Наталья Николаевна скончалась три недели назад от инсульта. Вдову актера кремировали. Ее прах захоронили на Кунцевском кладбище рядом с легендарным мужем и сыном Николаем.

Что касается Антона, то он нигде не работает. На днях волонтеры благотворительного фонда пришли к нему, чтобы передать деньги в связи с кончиной матери. Поначалу сын Евгения Александровича отказывался принимать помощь, однако потом взял конверт.