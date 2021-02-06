Председатель Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Георгий Волков. Фото: ОНК Москвы

Сегодня председатель Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Георгий Волков, совместно с коллегой из ОНК Валерией Лоскутовой посетили с проверкой Центр временного содержания иностранных граждан, где в данный момент отбывают наказание административно-арестованные лица.

- Мной была сорганизована большая передача, в которую входили книги, несколько коробок лекарств, средства гигиены. Большое спасибо дружественным фондам и учреждениям! Достаточно объемно получилось, - заявила журналистам Лоскутова.

Сторонникам Навального в спецприемник передали лекарства, книги и средства гигиены Фото: ОНК Москвы

Особенно много правозащитникам удалось собрать туалетной бумаги и зубной пасты.

Напомним, задержанных после массовых акций в Москве стали отправлять под административный арест в Центр временного содержания иностранных граждан в деревню Сахарово, где ранее содержали провинившихся мигрантов.