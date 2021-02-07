Александр Волков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лас-Вегасе завершился главный поединок на турнире UFC Fight Night 184. Россиянин Александр Волков добился победы в бою против голландца Алистара Оверима, отправив соперника в нокаут в середине второго раунда. А сразу же после остановки боя Волков подошел к сопернику и обнял его. Эта победа довольно важна для российского бойца - теперь у Александра появится больше перспектив в плане получения чемпионского боя.

- Чувствую себя отлично после боя. Я иду за поясом! Очень много работал над борьбой и хорошо себя чувствую. Почувствовал, что могу закончить поединок. Я видел его лицо - у него было много рассечений и просто ждал момента для того, чтобы нанести хороший удар, - говорит Волков после завершения поединка.

При этом, наш спортсмен довольно уверенно высказался о своем будущем. Он намерен идти к поясу чемпиона в данной весовой категории:

- Я очень много работаю и считаю, что сейчас в очень хорошей форме. Пытаюсь как можно лучше провести подготовку, чтобы стать лучше. Я хочу драться за титул, но посмотрим. У нас будут очень хорошие поединки в будущем. Посмотрим, на каком месте я буду в рейтинге после этого поединка, - сказал Александр Волков после победы над Оверимом.

Теперь после этой победы у 32-летнего Александра Волкова на личном счету 33 победы и 8 поражений в смешанных единоборствах. А вот у Оверима - 47 побед и 19 поражений при 1 несостоявшемся поединке. При этом, Алистер на 8 лет старше россиянина.

Перед этим поединком в тяжелой весовой категории Оверим занимал пятое место в рейтинге UFC, а Волков был шестым. Титулом же сейчас владеет американец Стипе Миочич. Он в конце марта будет защищать свой чемпионский пояс в поединке против француза Фрэнсиса Нганну.